GenSight Biologics : rendez-vous le 5 avril

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce aujourd'hui que son équipe de direction tiendra un webcast en direct le mercredi 5 avril 2023, afin de faire un point et d'apporter des éclaircissements sur les problèmes de production de LUMEVOQ rencontrés en mars, suite aux résultats des investigations chez son partenaire de production aux Etats-Unis.

GenSight confirme la reprise de la campagne de validation en mai 2023, avec des résultats attendus au T3 2023, comme précédemment annoncé.

Le webcast se déroulera en anglais, et une traduction simultanée en français sera également disponible.

- Mercredi 5 avril 2023

- 14h00 CEST / 8h00 EST