GenSight Biologics : recherché après les annonces

(Boursier.com) — GenSight Biologics est entouré ce matin. En hausse de plus de 11% à 6,8 euros, le titre pointe en tête du SRD, dans de gros volumes. Plus de 700.000 pièces ont en effet déjà changé de mains, soit environ 1,5% du tour de table. La société a rapporté le cas d'un second patient atteint de rétinopathie pigmentaire (RP) à un stade avancé, ayant partiellement recouvré sa fonction visuelle après un traitement optogénétique avec GS030. Le traitement GS030, qui combine thérapie génique avec l'utilisation de lunettes de stimulation lumineuse, a permis à la patiente de percevoir et de compter des objets un an après l'injection de la thérapie génique de GS030. La patiente participe à l'essai clinique de phase I/II PIONEER en cours de GS030, tout comme un autre patient dont la récupération partielle a été publiée dans la revue Nature Medicine en mai 2021.