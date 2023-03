GenSight Biologics : publication des données de sécurité de LUMEVOQ sur une période de 5 ans dans le journal American Journal of Ophthalmology

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives rétiniennes et les troubles du système nerveux central, annonce aujourd'hui la publication d'un article dans le célèbre journal à comité de lecture American Journal of Ophtalmology portant sur les données de sécurité groupées des 5 études cliniques menées avec lenadogene nolparvovec (LUMEVOQ).

Cette analyse représente la plus grande cohorte de patients ND4-NOHL étudiée après un traitement de thérapie génique. Elle confirme le bon profil de sécurité global du produit en termes de tolérance systémique et oculaire, de réponse immunitaire humorale et cellulaire et met en évidence un profil de sécurité comparable entre les patients traités de manière unilatérale et bilatérale.

"La publication de cette analyse de sécurité est une étape clef, qui combine les données des 5 études cliniques réalisées avec LUMEVOQ et représente la plus grande cohorte de patients ND4-NOHL jamais traitée par thérapie génique", a déclaré le Dr Catherine Vignal-Clermont, Service de neuro-ophtalmologie et des urgences ophtalmologiques à l'Hôpital de la Fondation Rothschild à Paris et auteure principal de l'article. "Nous sommes très heureux de voir nos travaux publiés dans un journal aussi prestigieux, ce qui souligne l'importance de nos résultats. Compte tenu du bon profil de sécurité démontré, nous pensons que le lenadogene nolparvovec s'impose comme une potentielle nouvelle solution thérapeutique pour les patients ND4-NOHL, puisqu'un bénéfice cliniquement pertinent a été établi avec des risques minimes en termes de sécurité."

L'article, intitulé "Safety of lenadogene nolparvovec gene therapy over 5 years in 189 patients with Leber hereditary optic neuropathy", analyse les données de sécurité recueillies auprès de patients ND4-NOHL ayant reçu une seule injection intravitréenne unilatérale ou bilatérale de lenadogene nolparvovec dans le cadre de 5 études cliniques (REVEAL, RESCUE, REVERSE, RESTORE et REFLECT) et qui ont été suivis jusqu'à 5 ans après le traitement. Presque tous les patients (95%) ont reçu lenadogene nolparvovec à une dose de 9 x 1010 génomes viraux par oeil et 88% ont été suivis pendant au moins 2 ans.

Les effets indésirables (EI) systémiques étaient principalement de faible intensité et ont été exceptionnellement liés au lenadogene nolparvovec ou à la procédure de l'étude. L'absence de problèmes systémiques liés au lenadogene nolparvovec s'explique principalement par la biodissémination limitée du produit. En outre, la réponse immunitaire humorale et cellulaire systémique était limitée, confirmant la nature locale et oculaire de la réponse immunitaire. De même, les EI oculaires étaient généralement légers et répondaient aux traitements ophtalmologiques classiques.

Ce profil de sécurité était cohérent parmi tous les patients, qu'ils soient traités de manière bilatérale ou unilatérale, en termes d'EI, de biodissémination ou encore d'immunogénicité. Aucune différence significative dans la fréquence, la nature ou la sévérité des EI systémiques et oculaires n'a été constatée entre ces deux groupes de patients.