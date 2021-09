GenSight Biologics : publication d'une analyse des paramètres visuels chez les sujets atteints de ND4-NOHL avant traitement avec LUMEVOQ dans les études de Phase III

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation des thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce aujourd'hui la publication dans le Journal of Neuro-Ophthalmology d'une analyse transversale des caractéristiques avant traitement des sujets atteints de ND4-NOHL inclus dans les études de Phase 3 RESCUE et REVERSE de LUMEVOQ.

L'article, publié dans le numéro de septembre sous le titre "Cross Sectional Analysis of Baseline Visual Parameters in Subjects Recruited into the RESCUE and REVERSE ND4-LHON Gene Therapy Studies" (analyse transversale des paramètres visuels avant traitement des sujets recrutés dans les études de thérapie génique pour la ND4-NOHL RESCUE et REVERSE), confirme la perte drastique de fonction visuelle et de tissus rétiniens dans l'année suivant le début de la perte de vision due à la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) et causée par la mutation G11778A dans le gène ND4.

"Cette analyse transversale des patients suivant un protocole d'examen strict démontre qu'une fois que les symptômes de la ND4-NOHL se déclenchent, l'acuité visuelle et les structures de la rétine se détériorent rapidement au cours de quelques mois jusqu'à la cécité légale", a commenté l'auteur principal, Dr. Mark L.