GenSight Biologics : proche des 7 euros

(Boursier.com) — GenSight Biologics revient en arrière de 1,5%, proche des 7 euros ce lundi, alors que la société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central a annoncé le succès de son augmentation de capital. La société a émis 4.477.612 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,025 euro chacune, pour un montant brut total d'environ 30 millions d'euros par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres au profit de catégories de personnes. Le livre d'ordres a été largement sursouscrit, sur la base de la demande des investisseurs nouveaux et existants.

Le prix d'émission des Actions Nouvelles est de 6,70 euros par action, représentant une décote de 9% par rapport au derniers cours de clôture et une décote de 12,7% par rapport au cours moyen pondéré de l'action sur Euronext Paris pour les cinq dernières séances de négociation précédant la date de fixation du prix de souscription (soit les 19, 22, 23, 24 et 25 mars 2021), conformément à la 19ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la société en date du 29 avril 2020.

Utilisation du produit de l'émission

La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission résultant de l'Offre Réservée pour (i) préparer le dépôt de la demande de Licence de Produits Biologiques (BLA) aux Etats-Unis pour LUMEVOQ, (ii) préparer le lancement de la commercialisation de LUMEVOQ aux Etats-Unis et dans d'autres territoires ; et (ii) accélérer l'avancement de GS030 pour préparer notamment une étude de Phase III dans le traitement de la rétinopathie pigmentaire et une Phase I/II dans le traitement de la forme sèche de la dégénérescence maculaire atrophique liée à l'âge.

Horizon de financement

Sur la base de ses prévisions de dépenses et compte tenu de la trésorerie au 31 décembre 2020, ainsi que du produit net de la présente offre, la Société estime être en mesure de financer ses activités au moins jusqu' au second trimestre 2023.

A la suite de l'émission des Actions Nouvelles, le capital social de la Société s'élèvera à 1.149.431,93 euros, soit 45.977.277 actions, chacune d'une valeur nominale de 0,025 euro.

Les Actions Nouvelles, représentant 10,8% du capital social et des droits de vote avant l'émission, et 9,7% après l'émission, ont été émises par décision du Directeur Général de la Société conformément et dans les limites des délégations de pouvoir accordées par le Conseil d'Administration de la Société à la date du présent communiqué de presse. A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de la Société avant l'Offre Réservée et qui n'a pas participé à l'Offre Réservée s'élèvera à 0,9% du capital de la Société après l'émission.

A la connaissance de la Société, des actionnaires existants, dont Sofinnova Partners et Arix Bioscience plc (LON: ARIX) ont souscrit à l'augmentation de capital, pour un montant total de 12,4 millions d'euros, représentant 1.858.208 actions nouvelles ou 41,50% du nombre total d'actions nouvelles émises dans le cadre de cette augmentation de capital... Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté son objectif de cours sur Gensight de 15 à 14 euros tout en restant à 'surperformance'.