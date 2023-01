GenSight Biologics : prochaines conférences investisseurs à suivre

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central annonce aujourd'hui que la société participera aux conférences investisseurs suivantes en janvier 2023 :

26ème ODDO BHF Forum

9-10 janvier 2023 - Virtuel

Bernard Gilly, Co-fondateur et Directeur Général, et Thomas Gidoin, Directeur Administratif et Financier, tiendront des réunions avec les investisseurs.

Invest Securities Biomed Forum

24 janvier 2023 - Paris, France

Thomas Gidoin, Directeur Administratif et Financier, sera présent et tiendra des réunions avec les investisseurs.

11th Degroof Petercam Healthcare Conference

25 janvier 2023 - Virtuel

Thomas Gidoin, Directeur Administratif et Financier, tiendra des réunions avec les investisseurs.