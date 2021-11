Gensight Biologics : présentations à suivre

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce que des résultats cliniques des thérapies géniques LUMEVOQ et GS030 seront présentés lors du 125ème Congrès Annuel de l'American Academy of Ophthalmology (AAO) qui se tiendra à La Nouvelle Orléans, Louisiane, Etats-Unis, du 12 au 15 novembre 2021.

José-Alain Sahel, MD, Co-fondateur de GenSight Biologics et de l'Institut de la Vision (Sorbonne-Université/Inserm/CNRS) à Paris, et Professeur Distingué et Directeur du Département d'Ophtalmologie à University of Pittsburgh School of Medicine et à l'UPMC (University of Pittsburgh Medical Center) aux États-Unis, commentera les signes d'efficacité rapportés chez un second patient atteint de rétinopathie pigmentaire et traité avec GS030 dans l'étude de Phase I/IIa PIONEER. Un cas de récupération visuelle chez un premier patient a été publié dans Nature Medicine en mai 2021.

"Optogenetics in the Clinic: Safety and Efficacy Updates on the Phase I/II Clinical Trial PIONEER"

Présentation orale par le Dr. José-Alain Sahel

Session : RET09 - Section VII: Late-Breaking Developments, Part I

Salle : The Great Hall

Vendredi 12 novembre 2021, 15h11 - 15h16 CDT

Nancy J. Newman, MD, Professeur LeoDelle Jolley d'Ophtalmologie et de Neurologie à Emory University School of Medicine à Atlanta, Etats-Unis, et Investigateur Coordinateur International de l'étude de Phase III REFLECT de LUMEVOQ(R), présentera les résultats de l'étude REFLECT à la lumière de l'histoire naturelle de la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) et des deux autres études cliniques RESCUE et REVERSE.

"The Phase 3 REFLECT Trial: Efficacy and Safety of Bilateral Gene Therapy for LHON"

Présentation orale par le Dr. Nancy Newman

Numéro d'abstract : PA050

Salle : Room 255-257

Lundi 15 novembre 2021, 8h48 - 8h55 CDT

Sean P. Donahue, MD, PhD, Professeur Coleman, Vice-Président des Affaires Cliniques et Chef du Service d'Ophtalmologie Pédiatrique au Vanderbilt Children's Hospital à Nashville, Etats-Unis, et Investigateur Principal International dans l'étude de Phase III REFLECT de LUMEVOQ, présentera les observations chez 6 patients atteints de NOHL ND4, et traités bilatéralement par LUMEVOQ dans le cadre d'un protocole d'usage compassionnel approuvé par la FDA.

"Initial Results From Bilateral Gene Therapy for LHON 11778 Mutation in a Compassionate Use Protocol"

Poster présenté par le Dr. Sean Donahue

Numéro d'abstract : PO014

Samedi 13 novembre 2021, 12h45 - 12h50 CDT.