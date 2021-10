GenSight Biologics : présentations à suivre

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce aujourd'hui que des présentations orales sur LUMEVOQ et GS030 seront données lors des congrès 2021 de l'ASRS et de l'ESGCT en octobre.

L'équipe de management participera et présentera également à plusieurs conférences Investisseurs au cours du même mois d'octobre.

Chardan 5th Annual Genetic Medicines Conference

4-5 octobre 2021 - Virtuel

Bernard Gilly, Co-fondateur et Directeur Général, présentera le lundi 4 octobre 2021, à 8h00 ET et l'équipe de management tiendra des réunions Investisseur pendant la conférence.

Un webcast de l'interview sera disponible à l'adresse https://bit.ly/3zZOGsM pendant 90 jours.

HealthTech Innovation Days (HTID)

4-5 octobre 2021 - Virtuel

L'équipe de management de GenSight Biologics tiendra des réunions Investisseur pendant la conférence.

2021 Advanced Therapies Congress LIVE

5-6 octobre 2021 - ExCel, Londres (Royaume-Uni)

Dr Magali Taiel, Directrice Médicale, présentera LUMEVOQ(R) le mercredi 6 octobre 2021 à 13h30 GMT.

2021 OIS @ ASRS

7 octobre 2021 - San Antonio, Texas (Etats-Unis) & Virtuel

Dr Magali Taiel, Directrice Médicale, présentera le jeudi 7 octobre 2021 à 9h09 CDT.

39th Annual Scientific Meeting of the American Society of Retina Specialists (ASRS)

8-12 octobre 2021 - San Antonio, Texas (Etats-Unis)

"Optogenetics in the Clinic: Safety and Efficacy Updates on the Phase I/II Clinical Trial PIONEER" sera présenté par le Dr Joseph Martel, University of Pittsburgh School of Medicine, Etats-Unis et Investigateur de l'étude PIONEER.

Présentation orale

Session: In the Pipeline

Dimanche 10 octobre 2021 à 14h40 - 14h46 CDT

2021 ARM Cell & Gene Meeting on the Mesa

12-14 octobre 2021 - Carlsbad, Californie (Etats-Unis) & Virtuel

Dr Magali Taiel, Directrice Médicale, a pré-enregistré une présentation qui sera disponible durant toute la conférence.

28th Annual Congress of the European Society of Gene & Cell Therapy (ESGCT)

19-22 octobre 2021 - Virtuel

"The phase III REFLECT trial: Efficacy and safety of bilateral gene therapy for Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON)" sera présenté par le Dr Patrick Yu Wai Man, University of Cambridge, Royaume-Uni et Investigateur dans l'étude REFLECT.

Présentation orale

Session 1a: CNS & Sensory I

Numéro d'abstract: OR3

Mardi 19 octobre 2021 à 18h30 - 18h45 CET

"Partial recovery of visual function in a blind patient after optogenetic therapy for non-syndromic Retinitis Pigmentosa" sera présenté par le Dr José-Alain Sahel, University of Pittsburgh School of Medicine, Etats-Unis et Co-fondateur de GenSight Biologics.

Présentation orale

Session 3: Towards innovative gene therapy trials

Numéro d'abstract: INV36

Mercredi 20 octobre 2021 à 19h15 - 19h45 CET

BIO-Europe 2021

25-28 octobre 2021 - Virtuel

L'équipe de management de GenSight Biologics tiendra des réunions avec des partenaires potentiels pendant la conférence.

L'équipe de management de GenSight Biologics présentera également lors des conférences suivantes :

Mitochondrial Diseases Conference 2021 by Mitocon // 15-16 octobre, virtuel

Advancing Gene Therapy 2021 // 18-20 octobre, Boston, USA & virtuel.