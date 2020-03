GenSight Biologics : présentation de la récupération visuelle bilatérale observée dans les études de Phase III avec GS010

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce aujourd'hui que la récupération visuelle bilatérale observée avec GS010 (LUMEVOQTM) dans les études cliniques de Phase III REVERSE et RESCUE sera présentée et discutée lors d'une présentation orale au 46ème congrès annuel du North American Neuro-Ophthalmology Society (NANOS), qui aura lieu à Amelia Island, Floride, Etats-Unis du 7 au 12 mars 2020.

Le Dr. Nancy J. Newman, Professeur d'Ophtalmologie et de Neurologie LeoDelle Jolley, Emory University School of Medicine, Atlanta, Géorgie, Etats-Unis, et largement reconnue comme une des plus grandes spécialistes de la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL), commentera les résultats des deux études à la lumière de l'histoire naturelle de la NOHL et d'autres études d'intérêt.

Le Dr. Newman a contribué de manière fondamentale à définir et à décrire la pathophysiologie et les manifestations cliniques de la NOHL, et est Investigatrice Internationale Principale et Investigatrice Site Principale des études cliniques de Phase III de GS010.

North American Neuro-Ophthalmology Society (NANOS)

7-12 mars 2020 - Amelia Island (Floride, Etats-Unis)

"Bilateral Visual Improvement with Unilateral Gene Therapy for Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON)" présenté par le Dr. Nancy J. Newman, Professeur d'Ophtalmologie et de Neurologie LeoDelle Jolley, Emory University School of Medicine, Atlanta, GA, Etats-Unis

Scientific Platform Session III, Amelia Ballroom

Mardi 10 mars, 11:00 - 11:15 ET.