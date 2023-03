GenSight Biologics : perte nette stable en 2022

(Boursier.com) — GenSight Biologics affiche des produits opérationnels qui ont diminué de 36,9% pour s'établir à 4,9 millions d'euros en 2022, comparé à 7,7 millions d'euros en 2021. Cette baisse est principalement liée à un unique trimestre de chiffre d'affaires généré en 2022 par LUMEVOQ dans le cadre de l'Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU nominative), contre une année complète de chiffre d'affaires généré en 2021, à la suite des difficultés de production rencontrées chez le partenaire, et qui ont conduit à l'utilisation des dernières doses disponibles en mars 2022. Ce chiffre d'affaires s'est établi à 2,6 millions d'euros en 2022, contre 5,3 millions d'euros un an plus tôt.

La société prévoit de reprendre la mise à disposition du produit dans le cadre de l'AAC (Autorisation d'Accès Compassionnel, précédemment ATU) en France au T4 2023, dès que le produit sera disponible.

La perte opérationnelle était stable en 2022, s'élevant à 27,8 millions d'euros, comparé à 28,1 millions d'euros en 2021. En retraitant les charges " non-cash " liées aux paiements fondés sur des actions (IFRS2), la perte opérationnelle ajustée s'est élevée à 31,2 millions d'euros en 2022, contre 23,3 millions d'euros en 2021.

La perte nette s'est élevée à -27,6 millions d'euros contre une perte de -28,6 millions d'euros en 2021.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles se sont élevés à (33,8) millions d'euros en 2022, comparé à (17,1) millions d'euros un an plus tôt, sous l'effet principalement d'un unique trimestre de chiffre d'affaires généré en 2022 par les ATUs de LUMEVOQ en France, ainsi que de la mise en place de l'infrastructure commerciale et de la préparation du lancement de LUMEVOQ en Europe au S1 2024.

Cette évolution résulte également d'une augmentation significative du besoin en fonds de roulement, qui s'élève à 4,8 millions d'euros en 2022 contre (3,9) millions d'euros en 2021. Cette variation significative est due à l'augmentation des charges constatées d'avance, principalement dans les activités de production, et à l'absence de créances commerciales à la clôture en 2022.

La trésorerie et équivalents de trésorerie se sont établis à 10,6 millions d'euros au 31 décembre 2022, comparé à 44,3 millions d'euros au 31 décembre 2021. Les montants des flux de trésorerie futurs attendus liés au remboursement de nos dettes financières représentent 3,4 millions d'euros à moins d'un an et 14,5 millions d'euros à plus d'un an.

La société a pris des mesures visant à réduire ses dépenses opérationnelles en 2023, prolongeant ainsi son horizon de financement à juin 2023, "tout en discutant activement plusieurs options avec certains actionnaires existants et partenaires financiers en vue de financer ses opérations au-delà des résultats de la campagne de validation attendus au T3 2023, ce qui déclencherait le versement de la Tranche B de 12 millions d'euros du prêt BEI, et étendrait l'horizon de financement de la société à fin 2023", explique la société.