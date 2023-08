GenSight Biologics obtient un financement de 10 ME de Sofinnova Partners, Invus et UPMC Enterprises

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, a annoncé aujourd'hui la reprise de la cotation de l'action GenSight à la suite de la la signature d'un financement de 10 millions d'euros avec Sofinnova Partners, Invus et UPMC Enterprises et le tirage de la première tranche du Financement d'un montant de 6 millions d'euros.

"Nous sommes très reconnaissants pour le soutien continu de Sofinnova Partners au cours des quatre dernières années. Nous sommes également très honorés que des investisseurs américains de premier plan spécialisés dans la Santé, Invus et UPMC Enterprises, se joignent à ce financement à un moment crucial pour GenSight", a déclaré Bernard Gilly, Co-fondateur et Directeur Général de GenSight. "Cette confiance renouvelée témoigne de la qualité de notre science et de nos données cliniques, et notamment du potentiel de LUMEVOQ à être approuvé en Europe et aux Etats-Unis dans un délai raisonnable."