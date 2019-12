GenSight Biologics obtient 15 ME de financement

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement obligataire d'un maximum de 12 millions d'euros auprès de Kreos Capital VI (UK) Limited et a délivré une notice afin d'en tirer la première tranche pour un montant de 6 millions d'euros concomitamment à la réalisation d'une augmentation de capital de 9 millions d'euros souscrite par l'un de ses principaux actionnaires Sofinnova Crossover I SLP et par un nouvel investisseur stratégique chinois Strategic International Group Limited, une filiale détenue à 100% par 3SBio Inc.

Bernard Gilly, Co-fondateur et Directeur Général de GenSight a déclaré : "Cette opération de refinancement réussie étend notre horizon financier jusqu'à la fin de l'année 2020, avec une dilution minimale, alors que nous entamons une année charnière pour GenSight. Nous sommes ravis de voir Sofinnova renouveler sa confiance à ce tournant, tandis que l'entrée de 3SBio ouvrira la voie à une stratégie de développement dans la Grande Chine."

Dr. Jing Lou, Président Directeur Général of 3SBio, déclare : "L'investissement dans Gensight est cohérent avec notre objectif de découvrir des stratégies thérapeutiques prometteuses. La technologie de thérapie génique sera l'une des plateformes les plus prometteuses pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits. En tant que professionnel formé moi-même chez 3SBio, l'une des plus grandes sociétés biopharmaceutiques de Chine, je suis enthousiaste quant aux opportunités potentielles de collaboration avec Gensight dans la grande Chine."

Cédric Moreau, Partner du Fonds Sofinnova Crossover I, déclare : "Nous sommes fortement encouragés par les progrès récents réalisés par la société, en particulier l'ATU accordée en France et les premiers résultats de l'étude Reality, qui supportent le bénéfice thérapeutique offert par LUMEVOQTM."

L'Opération Kreos comprend une émission d'obligations simples de 10 millions d'euros structurée en deux tranches dont l'une de 6 millions d'euros et, sous réserve d'un Financement Eligible1, l'autre de 4 millions d'euros (dont 30% de chaque tranche pouvant être émis sous forme d'obligations convertibles à l'option de Kreos). Chaque tranche comprend une émission simultanée de bons de souscription d'actions.

La Société annonce aujourd'hui le tirage de la première tranche de l'Opération Kreos pour un montant total de 6 millions d'euros, incluant une émission d'obligations simples d'un montant de 4,2 millions d'euros et une émission d'obligations convertibles de 1,8 millions d'euros.

La deuxième tranche de l'Opération Kreos pourra faire l'objet d'un tirage à tout moment au gré de la Société, jusqu'au 1er septembre 2020.

Sous réserve de l'accord des parties, une tranche supplémentaire de 2 millions d'euros pourra être mise à disposition ultérieurement, portant le montant total du financement obligataire à 12 millions d'euros.

L'Opération 3SBio-Sofinnova inclut une augmentation de capital totale de 9 millions d'euros souscrite par 3SBio et Sofinnova, principal actionnaire de GenSight, pour 5 et 4 millions d'euros respectivement.