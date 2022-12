GenSight Biologics obtient 12 ME de financement par une émission obligataire convertible

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat de souscription pour un montant de 12 millions d'euros sous la forme d'une émission obligataire convertible en actions auprès de Heights Capital.

"Quelques semaines après l'annonce d'un prêt conditionnel de 35 millions par la BEI, ce nouveau financement avec Heights Capital nous permettra non seulement de tirer la 1ère tranche de 8 millions d'euros, mais également de sécuriser 12 millions additionnels dans des conditions à nouveau peu dilutives pour nos actionnaires, malgré des conditions de marché particulièrement difficiles", a déclaré Thomas Gidoin, Directeur Administratif et Financier de GenSight. "Ces obligations sont convertibles avec une prime de 30% sur le cours actuel, et amortissables en actions avec une décote maximale de 15% sur le cours actuel, avec la possibilité de rembourser en numéraire. Ces conditions de conversion limitent fortement le risque de dilution pour les actionnaires".

Raisons de l'émission et utilisation du produit de l'émission

Le produit brut de l'opération s'élèvera à 12 millions d'euros.

Le produit net de l'émission, d'un montant de 10,8 millions d'euros, sera utilisé par la société pour (i) rembourser le solde du financement obligataire conclu avec Kreos Capital VI (UK) Limited (" Kreos ") d'un montant de 4,4 millions (dont 3,9 millions d'euros en principal), ainsi qu'à (ii) développer son portefeuille de produits de thérapie génique pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et des troubles du système nerveux central, et en particulier le LUMEVOQ jusqu'à sa possible mise sur le marché en Europe, prévue fin 2023.

Conformément au contrat de financement conclu avec la Banque Européenne d'Investissement le 3 novembre 20221, le décaissement de la première tranche de 8 millions d'euros par la BEI au profit de la Société (la "Tranche A") est soumis, entre autres conditions :

à la conclusion d'un accord d'émission de bons de souscription d'actions avec la BEI,

à l'émission des BSA afférents à la Tranche A,

au remboursement intégral du solde du financement avec Kreos d'un montant de 4,4 millions (dont 3,9 millions d'euros en principal),

au succès de la production d'un lot pilote de LUMEVOQ (condition remplie le 19 septembre 20222),

à la décision de lancement par la Société de la campagne de production des lots de validation (PPQ) (condition remplie), et

à un apport de trésorerie d'un montant de 10 millions d'euros, sous forme de fonds propres, d'obligations convertibles (dans la mesure où leur remboursement serait subordonné à la dette de la BEI dans les conditions prévues par un contrat de subordination à conclure) ou de revenus de licences.

Lors du règlement-livraison du Financement, la Société aura rempli cette dernière condition d'apport de trésorerie.

La société annonce également avoir conclu le Warrant Agreement prévoyant l'émission de BSA au bénéfice de la BEI, conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce, dont le nombre variera en fonction de la tranche et le prix d'exercice en fonction des conditions de marché applicables au moment de l'émission (le prix d'exercice pour chaque BSA sera égal à 95% de la moyenne pondérée par le volume du cours de l'action ordinaire de la société au cours des cinq derniers jours de bourse précédant la décision de l'organe compétant de la Société d'émettre ces BSA).

Ces BSA ne seront exerçables que dans les conditions décrites dans le communiqué de presse publié par la société le 4 novembre 20223. Si la Tranche A des BSA était émise aujourd'hui dans les conditions actuellement proposées, la dilution potentielle que représenteraient les actions sous-jacentes, serait d'environ 2,49 % du capital social actuel de la Société.

Afin de bénéficier du décaissement de la Tranche A d'un montant de 8 millions d'euros, les conditions suivantes restent à remplir par la société :

émission de la première tranche de BSA au bénéfice de la BEI, prévue courant janvier 2023, et

remboursement intégral du solde du financement avec Kreos d'un montant de 4,4 millions (dont 3,9 millions d'euros en principal), prévu avant la fin de l'année 2022.