GenSight Biologics nouvelles données pour LUMEVOQ

(Boursier.com) — GenSight Biologics annonce aujourd'hui que des sujets atteints de Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) traités avec LUMEVOQ continuent à bénéficier d'une nette amélioration de leur vision 5 ans après une seule injection de la thérapie génique. Comparés à l'évolution de la vision observée chez les patients non traités, ces résultats diffèrent de façon importante par rapport à l'histoire naturelle de la NOHL.

Les données de RESTORE (CLIN06), l'étude de suivi à long terme à laquelle tous les participants aux études pivotales de Phase III RESCUE et REVERSE ont été invités, continuent également de montrer que le traitement est bien toléré sur la période de suivi de 5 ans.

Les données sur l'efficacité et l'innocuité recueillies sur 5 ans constituent des preuves substantielles de durabilité et sont plus complètes que ce qui est généralement soumis dans un dossier de données pour une thérapie génique.