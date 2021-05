GenSight Biologics nomme ses Directeurs des Opérations en France, en Allemagne et au Royaume-Uni

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — GenSight Biologics annonce que ses Directeur des Opérations pour les trois principaux marchés européens sont en place. Laurence Rodriguez, Robert Schupp et Neil Dugdale ont rejoint la Société en tant que Directeur des Opérations respectivement pour la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, marquant une étape importante dans les stratégies nationales en vue de la commercialisation de LUMEVOQ au S1 2022.

LUMEVOQ, la thérapie génique de la Société pour le traitement de la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) causée par un gène mitochondrial ND4 muté, est actuellement en cours d'enregistrement pour une autorisation de mise sur le marché en Europe. La décision de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) est attendue au S1 2022. La Société espère obtenir l'approbation du Royaume-Uni dans les mêmes délais. Un engagement précoce avec les autorités et les payeurs est essentiel pour des marchés tels que l'Allemagne et le Royaume-Uni, où des ventes commerciales peuvent être générées avant que le prix officiel remboursé ne soit finalisé. L'Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU) en France, accordée par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) à LUMEVOQ, permet également de générer des revenus à partir de l'utilisation des produits alors que l'évaluation de l'Agence est toujours en cours.

"Notre équipe est ravie d'accueillir des professionnels aussi accomplis, qui combinent à la fois des compétences opérationnelles et une expérience du lancement de traitements pour des maladies rares sur nos principaux marchés, avec une passion et un engagement constant pour changer la vie des patients" a commenté Bernard Gilly, co-fondateur et Directeur Général de GenSight Biologics. "Leurs nominations soulignent notre détermination à préparer dès aujourd'hui le succès commercial de LUMEVOQ."

Laurence Rodriguez rejoint GenSight avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des sciences de la vie, dont 13 ans dans le secteur des maladies rares chez Sanofi Genzyme, où elle a occupé divers postes commerciaux dont Directeur Marketing, Directeur Marketing et Commercial et Directeur de Business Unit. En tant que Directrice de la Business Unit "Maladies rares et troubles sanguins rares" chez Sanofi Genzyme, elle a supervisé le lancement réussi d'un certain nombre de produits dans le traitement de maladies rares, développés en interne ou acquis. Laurence détient une licence en biochimie et une maîtrise de Sciences Po Paris, et a suivi un programme de leadership organisationnel à la Harvard Business School.

"Je suis ravie de rejoindre une entreprise telle que GenSight, centrée sur l'innovation et les besoins non satisfaits des patients" déclare Laurence Rodriguez. "J'ai hâte de pouvoir contribuer au succès de LUMEVOQ en tant que Directeur des Opérations France."