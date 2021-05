GenSight Biologics nomme Françoise de Craecker à son Conseil d'administration

GenSight Biologics nomme Françoise de Craecker à son Conseil d'administration









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce aujourd'hui la nomination de Françoise de Craecker à son Conseil d'administration, en remplacement de Natalie Mount. Mme de Craecker rejoint le Conseil en qualité d'administrateur indépendant.

"Je suis particulièrement ravie de rejoindre l'équipe de GenSight dans cette période de transformation d'une société de R&D vers une organisation commerciale avec LUMEVOQ, leur principal produit pour le traitement de la NOHL, en cours d'enregistrement par l'EMA" déclare Françoise de Craecker. "Il me tarde de travailler avec l'équipe de direction et le conseil d'administration afin de mettre LUMEVOQ à la disposition des patients dans l'attente, le plus largement et le plus rapidement possible."

À son dernier poste, Françoise dirigeait la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) chez AveXis, acquise par Novartis. Elle a mis en place l'équipe multifonctionnelle qui a lancé Zolgensma, la première thérapie génique en une seule injection pour le traitement de l'atrophie musculaire spinale en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Elle a ouvert la voie à l'approbation, à la distribution, à l'accès au marché et à la commercialisation, travaillant avec les autorités sur des voies de financement innovantes et un accès précoce. Elle a également établi une large présence sur les principaux marchés européens et un réseau de distributeurs au Moyen-Orient et dans les autres pays européens.

Avant de rejoindre AveXis, Françoise dirigeait les opérations européennes de Raptor Pharmaceuticals à la phase critique du passage de la R&D à la commercialisation de leur principal produit dans la cystinose. Auparavant, elle faisait partie de l'équipe de lancement du premier médicament orphelin approuvé en Europe, et a occupé différents postes à responsabilités croissantes au sein de Shire Human Genetics. Elle a également dirigé diverses équipes stratégiques et opérationnelles, au niveau local et mondial pendant 14 ans.

Françoise est titulaire d'un Master en Sciences de la Faculté de Médecine de l'Université de Louvain (Belgique).

"Alors que nous travaillons à la construction de notre nouvelle structure commerciale en Europe, je sais que la contribution et le soutien de Françoise seront déterminants pour nous aider à lancer avec succès LUMEVOQ l'année prochaine" a commenté Bernard Gilly, co-fondateur et Directeur Général de GenSight Biologics. "Le Conseil se joint à moi pour remercier Natalie pour son soutien et sa contribution au cours des 4 dernières années."