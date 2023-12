GenSight Biologics : nomination de Laurence Rodriguez en qualité de Directrice Générale

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives rétiniennes et les troubles du système nerveux central, annonce aujourd'hui la nomination de Laurence Rodriguez en qualité de Directrice Générale.

Laurence Rodriguez possède plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des sciences de la vie, dont 13 ans dans le secteur des maladies rares chez Sanofi Genzyme, où elle a occupé diverses fonctions exécutives. En tant que Directrice de l'entité "Maladies rares et maladies hématologiques rares" chez Sanofi Genzyme, elle a supervisé le lancement réussi de nombreux traitements, développés en interne ou résultant d'acquisitions. Elle a rejoint GenSight Biologics en mai 2021, en tant que Directrice des Opérations pour la France. Elle a ainsi géré le programme d'accès précoce en vue de la commercialisation de LUMEVOQ(R) et créé des relations solides et de confiance avec les différentes parties prenantes.