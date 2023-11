GenSight Biologics lève des fonds à 0,4527 euro l'action

(Boursier.com) — GenSight Biologics lance une offre composée d'un placement privé réservé à des investisseurs spécialisés et d'une offre au public destinée à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid. Le montant indicatif de l'offre est de 5 millions d'euros, composée d'un placement privé réservé aux investisseurs spécialisés et d'une offre au public destinée aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid. Le Prix d'émission des actions nouvelles est de 0,4527 euro par action.

La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour, par ordre de priorité :

- financer ses besoins généraux,

- achever les opérations de fabrication et les procédures réglementaires afin de fournir du produit pour lancer la nouvelle étude clinique de Phase III Recover de Lumevoq, et pour une potentielle reprise du programme d'Autorisations d'Accès Compassionnel ou Précoce au début du deuxième trimestre 2024 et,

- produire des lots GMP de Lumevoq additionnels chez son partenaire de fabrication aux Etats-Unis.

L'offre sera réalisée en deux opérations distinctes mais concomitantes :

- une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, par émission d'actions nouvelles destinées à des "Investisseurs Eligibles". Cette offre constitue le "Placement Privé" ;

- une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid uniquement en France, par émission d'actions nouvelles ("Actions Nouvelles PrimaryBid").

L'Offre PrimaryBid est accessoire au Placement Privé. Elle représentera un montant maximum correspondant à 20% du montant de l'Offre et sera limitée à 8 ME. Les allocations seront proportionnelles à la demande, limitées au montant alloué à cette offre au public, et réduites si la demande dépasse cette limite. En tout état de cause, l'Offre PrimaryBid ne sera pas réalisée si le Placement Privé n'a pas lieu.

Le prix par Action Nouvelle Placement Privé a été arrêté par décision du Directeur Général le 20 novembre. Il est égal à 0,4527 euro, représentant une décote de 10% sur le cours de clôture de la société le 20 novembre, soit 0,5030 euro. Le prix de souscription des Actions Nouvelles PrimaryBid sera égal au prix des Actions Nouvelles Placement Privé.

Le nombre définitif d'actions à émettre sera décidé par le Directeur Général de la société. Au total, 19.120.557 actions nouvelles sont à émettre dans le cadre du Placement Privé, et dans le cadre de l'Offre PrimaryBid, 4.633.500 actions nouvelles seront émises, correspondant à 20% du montant maximum d'actions nouvelles.

Le nombre définitif d'actions à émettre dans le cadre du Placement Privé sera déterminé à l'issue d'un processus de construction accélérée d'un livre d'ordres débutant immédiatement et devant se terminer avant l'ouverture du marché réglementé d'Euronext à Paris, le 21 novembre 2023. L'Offre PrimaryBid débutera immédiatement et devrait se terminer à 22 heures CET ce 20 novembre, sous réserve d'une clôture anticipée.

Gensight annoncera les résultats de l'Offre et le nombre final d'actions ordinaires vendues dans le cadre de l'offre dès que possible.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Paris sont prévus le 23 novembre 2023. Les actions nouvelles seront immédiatement fongibles avec les actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN: FR0013183985.