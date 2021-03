GenSight Biologics : le chiffre d'affaires issu de l'ATU pour Lumevoq a atteint 4,4 ME en 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — GenSight Biologics affiche une perte opérationnelle nettement améliorée grâce à la réduction des dépenses de R&D et au chiffre d'affaires généré par les ATUs de LUMEVOQ en France. Elle ressort à -24,9 ME, contre -30,3 ME un an plus tôt. La perte nette est de -34 ME, contre -30,9 ME en 2019.

La Trésorerie passe de 19,2 à 37,9 ME en un an.

A noter que les produits opérationnels ont augmenté de 51,5% pour s'établir à 7,4 millions d'euros en 2020, comparé à 4,9 millions d'euros en 2019. Cette croissance importante reflète principalement le chiffre d'affaires généré par LUMEVOQ (GS010) dans le cadre de l'Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU nominative) accordée par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament au prix de 700 000 euros par patient pour une injection bilatérale. Ce chiffre d'affaires s'est élevé à 4,4 millions d'euros en 2020, contre 0,7 millions d'euros en 2019.

" En réduisant de 46% notre cash burn opérationnel, tout en préparant avec succès le lancement commercial de LUMEVOQ en Europe et en sécurisant 34 millions d'euros de financement en 2020, nous abordons 2021 sur des bases financières solides, " a commenté Thomas Gidoin, Directeur Administratif et Financier de GenSight Biologics. "?Nous sommes actuellement financés jusqu'à la fin du premier trimestre 2022, et continuerons d'être opportunistes en cherchant les conditions optimales pour financer le lancement commercial de LUMEVOQ sur 2022. "

GenSight continue d'anticiper un avis de l'EMA sur LUMEVOQ au quatrième trimestre 2021.