GenSight Biologics : La situation nette de trésorerie s'établit à 2,4 millions d'euros au 30 septembre

(Boursier.com) — La situation nette de trésorerie de GenSight Biologics s'établit à 2,4 millions d'euros au 30 septembre 2023, comparée à 1 million d'euros au 30 juin 2023.

En août 2023, GenSight Biologics a signé un financement relais de 10 millions d'euros avec Sofinnova Partners, Invus et UPMC Enterprises, et a tiré la première tranche de 6 millions d'euros sous forme d'obligations convertibles en actions à un prix de conversion de 0,7122 euros.

Dans le cadre du tirage de cette première tranche et suite aux discussions intervenues ces dernières semaines, GenSight Biologics a obtenu de ses créanciers existants, sous certaines conditions :

- La renonciation par BNP Paribas, le CIC, Bpifrance, la Banque Européenne d'Investissement et Heights à toute stipulation contractuelle pouvant déclencher un remboursement anticipé de leur créance jusqu'au 31 janvier 2024 ;

- Un accord de la BEI et de Heights sur le traitement pari passu des Obligations Convertibles 2023 avec les obligations convertibles émises en 2022 au profit de Heights ;

- Le report du paiement du principal dû aux Banques jusqu'au 31 janvier 2024 ;

- La suspension des droits de conversion par Heights des Obligations Convertibles 2022 jusqu'au 31 janvier 2024 ;

- Le report de paiement des montants dus à Heights dans le cadre de l'amortissement des Obligations Convertibles 2022 jusqu'au 31 janvier 20242 ; et

- La renonciation de la BEI à tout droit d'ajustement dans le cadre du contrat de d'émission de bons de souscriptions d'actions (BSA) signé entre la Société et la BEI le 22 décembre 2022 dans le cadre du financement, et en particulier la clause anti-dilution prévue dans le contrat de souscription.

La société a convenu avec ses créanciers existants que le tirage de la deuxième tranche du Financement Relais aura lieu au plus tard le 15 novembre 2023.

La deuxième tranche est conditionnée à la production d'au moins deux lots GMP (Good Manufacturing Practice) successifs de LUMEVOQ, ou à l'approbation unanime des trois investisseurs. Aucune garantie ne peut être donnée concernant le fait que la société pourra satisfaire aux conditions préalables pour la deuxième tranche du Financement Relais.

Sofinnova Partners, Invus, UPMC Entreprises et la Société ont convenu d'étendre le délai jusqu'au 15 novembre 2023 pour la satisfaction des conditions suspensives de tirage de la deuxième tranche du Financement Relais, afin de permettre la production du deuxième lot GMP.

En parallèle, la société avance également dans les discussions avec des partenaires potentiels sur des opportunités stratégiques, y compris une fusion ou une acquisition (M&A), évaluées comme l'une des options pour aller de l'avant.

A ce jour, la société est financée jusqu'à mi-novembre 2023. Si la société n'est pas en mesure de lever des fonds supplémentaires ou de réaliser des opérations M&A à court terme, il existe un doute substantiel quant à sa capacité à poursuivre son activité, comme indiqué dans le rapport limité des commissaires aux comptes relatif aux états financiers semestriels 2023 de la société. L'horizon de trésorerie serait prolongé jusqu'en décembre 2023 avec le tirage de la deuxième tranche du Financement Relais, pour un montant de 4 millions d'euros.

Suite au tirage de la deuxième tranche, GenSight Biologics devra rechercher d'autres sources de financement en dettes ou en capitaux propres au-delà de décembre 2023 afin de compléter son besoin en fonds de roulement et de financer ses dépenses opérationnelles jusqu'à la reprise de l'Autorisation d'Accès Compassionnel (AAC) en France prévue à la fin du premier trimestre 2024.