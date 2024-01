GenSight Biologics : l'horizon de trésorerie est à mi-février 2024

(Boursier.com) — La situation nette de trésorerie de GenSight Biologics s'établit à 2,1 millions d'euros au 31 décembre 2023, comparée à 2,4 ME au 30 septembre 2023.

GenSight a poursuivi la recherche de mesures visant à préserver sa trésorerie, notamment des économies supplémentaires et d'autres moyens visant à optimiser la gestion de la trésorerie à court terme, prolongeant ainsi son horizon de trésorerie de mi-janvier à mi-février 2024. Ces nouvelles mesures comprennent également plusieurs discussions en cours avec certains partenaires commerciaux et créanciers.

Des discussions sont en cours sur un besoin de financement de 14 ME pour atteindre la reprise de l'usage compassionnel (Autorisation d'Accès Compassionnel ou AAC, précédemment Autorisation Temporaire d'Utilisation ou ATU) en France au T3 2024. Après quoi la société estime que son horizon de trésorerie serait étendu jusqu'à la fin du T1 2025. Gensight discute donc activement avec les actionnaires existants et potentiels pour financer ses activités de mi-février jusqu'au T3 2024.

En parallèle, Gensight avance dans les discussions avec des partenaires potentiels sur des opportunités stratégiques, y compris une fusion ou une acquisition (M&A), évaluées comme l'une des options pour aller de l'avant.

Bon point du côté de la FDA

Le 12 janvier 2024, GenSight a reçu des commentaires écrits de la Food and Drug Administration (FDA) des ÉEats-Unis sur le protocole de l'essai de Phase III RECOVER. Ce protocole avait été précédemment partagé avec l'Agence européenne des médicaments (EMA) et l'Agence britannique des médicaments et des produits de santé (MHRA). La FDA a informé la société que le remplacement du bras contrôle à double injection simulée (sham) par un bras contrôle à double injection de placebo "contribuerait à faire de l'étude une étude clinique adéquate et bien contrôlée, conçue pour fournir les principales preuves d'efficacité pour soutenir une future demande d'autorisation de mise sur le marché". L'agence n'a également eu "aucune objection à l'utilisation de l'acuité visuelle (BCVA) comme critère d'évaluation principal" et a formulé des recommandations supplémentaires à l'attention de Gensight.

Départ du DAF

Thomas Gidoin, Directeur Administratif et Financier depuis 2015, a démissionné avec effet au 26 janvier 2024. Un Directeur Administratif et Financier par intérim a été nommé, en attendant le recrutement d'un remplacement permanent. "Thomas a été un membre inestimable de l'équipe GenSight au fil des années", a commenté Laurence Rodriguez, Directrice Générale de GenSight Biologics. "Nous lui sommes tous très reconnaissants pour son leadership, sa collaboration et son soutien au cours de ces années, et lui souhaitons chaleureusement le meilleur pour l'avenir".