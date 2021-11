GenSight Biologics invite Julien Secheyron

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives rétiniennes et les troubles du système nerveux central, annonce aujourd'hui que Julien Secheyron viendra présenter son livre "Vous ne verrez plus" sorti le 18 novembre 2021 aux Editions Le Cherche Midi. Il y raconte son histoire, diagnostiqué à 37 ans d'une neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), la "chute vertigineuse" vers la cécité, et le quotidien d'un patient atteint de NOHL condamné à ne plus "percevoir le monde qu'au travers du cul d'une bouteille". Mais son histoire, c'est aussi celle de l'espoir d'un traitement et d'un retour à l'autonomie ; celle du "Patient No15" de l'étude de Phase I/II REVEAL qui contribua, comme plus de 250 patients traités aujourd'hui avec LUMEVOQ dans le monde dans le cadre d'études cliniques et d'usage compassionnel, à développer un traitement sûr et efficace qui puisse bientôt bénéficier à toutes les familles touchées par la NOHL.

Le webcast se tiendra le jeudi 25 novembre 2021, de 9h00 à 10h00 CET. À la suite de son témoignage, Julien Secheyron sera disponible pour répondre aux questions. Le webcast se déroulera en français uniquement...