GenSight Biologics : du nouveau pour les patients atteints de NOHL-ND4

(Boursier.com) — GenSight Biologics annonce la publication dans la revue scientifique à comité de lecture 'Ophthalmology and Therapy' de la comparaison indirecte entre LUMEVOQ et l'Histoire Naturelle chez les patients atteints de NOHL-ND4.

L'article, intitulé "Indirect Comparison Lenadogene Nolparvovec Gene Therapy Versus Natural History Patients Leber Hereditary Optic Neuropathy Carrying m.11778G>A MT-ND4 Mutation", intègre les données de la dernière étude de phase 3 REFLECT, ce qui fait passer le nombre de patients traités de 76 à 174 depuis l'analyse groupée publiée précédemment. Un groupe de 208 patients appariés provenant d'études de l'histoire naturelle a été utilisé comme groupe témoin externe.

L'inclusion des données REFLECT permet de comparer les résultats des yeux traités bilatéralement à ceux des patients traités unilatéralement. Après ajustement des covariables, les données sur l'injection intravitréenne (IVT) bilatérale présentées dans l'article ont montré une amélioration de +22,5 lettres ETDRS par rapport à l'histoire naturelle, contre une amélioration de +17,5 lettres ETDRS par rapport à l'histoire naturelle pour l'IVT unilatérale. L'IVT bilatérale a également enregistré un taux de réponse on-chart de 79,2%, contre 67% pour l'IVT unilatérale.

Dans l'ensemble, les patients traités par LUMEVOQ ont présenté une amélioration cliniquement significative et durable de leur acuité visuelle par rapport aux patients de l'histoire naturelle. L'amélioration moyenne par rapport à l'histoire naturelle est de +15 lettres ETDRS jusqu'à 3,9 ans après le traitement (p<0,01). Quatre ans (48 mois) après la perte de vision, la majorité des yeux traités sont on-chart, contre moins de la moitié des yeux de l'histoire naturelle (89,6% contre 48,1%) (p<0,01).

Après ajustement avec les covariables d'intérêt (sexe, âge au début de la perte de vision, origine ethnique et durée du suivi), le gain moyen estimé était de - 0,43 logMAR (+ 21,5 lettres ETDRS équivalentes) par rapport à l'histoire naturelle lors de la dernière observation (p<0,0001). Ainsi, l'effet du traitement est resté hautement cliniquement significatif après contrôle des facteurs de confusion potentiels (figure 1).

L'évolution des yeux de l'histoire naturelle a montré une absence de récupération pendant toute la période de suivi, avec un plateau jusqu'à 36 mois suivi d'un lent déclin. En revanche, les yeux traités avec LUMEVOQ ont montré une amélioration progressive, continue et durable entre 12 et 52 mois après la perte de vision.

"Les résultats publiés dans cette revue scientifique à comité de lecture apportent de nouvelles preuves du potentiel de LUMEVOQ en tant que traitement efficace pour la NOHL. Les résultats indiquent que le traitement par LUMEVOQ offre de meilleures chances de récupération de la vision que l'histoire naturelle publiée de cette maladie, ce qui donne de l'espoir aux personnes touchées par cette maladie débilitante et cécitante", a déclaré Valerio Carelli, MD, PhD, Professeur de Génétique Médicale, Directeur du Programme de Neurogénétique, Département des Sciences Biomédicales et Neuro-Motrices, Faculté de médecine de l'Université de Bologne et auteur principal de l'article.

Les données proviennent du regroupement de quatre études de phase 3, REVERSE, RESCUE et leurs études d'extension à long terme RESTORE, ainsi que de l'essai REFLECT. Dans les trois premiers essais, LUMEVOQ a été administré exclusivement sous forme d'injection intravitréenne (IVT) unilatérale, tandis que dans l'essai REFLECT, il a été évalué sous forme d'IVT unilatérale ou bilatérale.