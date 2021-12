GenSight Biologics : du nouveau concernant LUMEVOQ

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central, a annoncé aujourd'hui que la revue Molecular Therapy - Methods and Clinical Development a publié les résultats d'une étude mécanistique démontrant le transfert de vecteur ADN de LUMEVOQ des yeux injectés vers les yeux non-injectés de primates non humains.

Les résultats fournissent une explication mécanistique à l'amélioration bilatérale de l'acuité visuelle chez les patients atteints de ND4-NOHL traités par injection intravitréenne unilatérale, et observée dans tous les essais cliniques de LUMEVOQ (patients de REVEAL, RESCUE, REVERSE, et RESTORE, et ceux ayant reçu une injection unilatérale de thérapie génique dans REFLECT). a,b,c,d

"Ce travail est cohérent avec notre précédent manuscrit publié l'année dernière dans Science Translational Medicine. En expliquant l'effet bilatéral inattendu, cette étude répond à certaines des questions qui se sont posées lorsque l'effet controlatéral a été systématiquement observé dans les essais cliniques de LUMEVOQ", a commenté l'auteur correspondant José-Alain Sahel, MD, co-fondateur de GenSight Biologics et de l'Institut de la Vision (Sorbonne-Université/Inserm/CNRS), Paris, France, et professeur distingué et Directeur du Département d'Ophtalmologie à University of Pittsburgh School of Medicine et à l'UPMC (University of Pittsburgh Medical Center) aux États-Unis. "Les implications pour le développement de futurs essais cliniques de thérapie génique sont importantes."

Dans les études cliniques de LUMEVOQ, l'acuité visuelle s'est améliorée dans les deux yeux des patients ayant reçu une injection unilatérale de thérapie génique. Le mécanisme sous-tendant l'effet thérapeutique controlatéral de LUMEVOQ a été exploré dans une étude sur des primates non humains, en analysant la bio?distribution du vecteur ADN de LUMEVOQ (c'est-à-dire du gène thérapeutique ND4) dans le système visuel après injection intravitréenne unilatérale.

Six singes ont reçu une injection de LUMEVOQ dans l'oeil droit, à une dose équivalente à celle utilisée chez l'humain. Trois des singes ont été suivis pendant 3 mois, et les 3 autres pendant 6 mois. Deux singes 'contrôles' ont reçu une injection de placébo et ont été suivis pendant 3 et 6 mois.

Comme attendu, le vecteur ADN de LUMEVOQ a été détecté dans tous les yeux injectés avec la thérapie génique. Mais le vecteur ADN a également été détecté ou quantifié dans les yeux controlatéraux non injectés chez 5 des 6 animaux du groupe traité. De plus, du vecteur ADN a été détecté ou quantifié dans le chiasme optique des 6 animaux. Les résultats fournissent des preuves que le vecteur ADN de LUMEVOQ est parvenu jusqu'à l'oeil non injecté après une injection unilatérale.

Étant donné que des études de bio-dissémination ont détecté une quantité limitée et transitoire du vecteur ADN dans le sang des patients traités par LUMEVOQ, le transfert systémique du vecteur ADN a été jugé peu probable pour expliquer les résultats cliniques. Les chercheurs considèrent plutôt un transport via le nerf et le chiasme optiques, le long des voies visuelles antérieures, comme mécanisme probable du transfert du vecteur ADN jusqu'à l'oeil non traité.

Les auteurs citent également d'autres mécanismes qui pourraient participer à l'effet controlatéral du traitement par LUMEVOQ, tels que le transfert de matériel mitochondrial (comme l'ARN ou les protéines) entre les deux yeux et la plasticité cérébrale.