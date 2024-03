GenSight Biologics : du nouveau à Honolulu

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce aujourd'hui que de nouvelles données et analyses scientifiques relatives à la thérapie génique LUMEVOQ seront présentées lors du 50e Congrès Annuel de la North American Neuro-Ophthalmology Society (NANOS) qui se tient à Honolulu, Hawaï Etats-Unis, du 2 au 7 mars 2024.

Des leaders d'opinion (KOLs) dans le domaine de la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) communiqueront des résultats récents concernant l'effet controlatéral, partageront des données en vie réelle de LUMEVOQ, et présenteront une analyse comparative entre l'histoire naturelle de la NOHL, l'idébénone et LUMEVOQ.