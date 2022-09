GenSight Biologics : conférences à suivre

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central annonce aujourd'hui que la société participera aux conférences médicales suivantes d'ici fin 2022 :

The American Academy of Ophthalmology (AAO) Annual Meeting

30 septembre - 3 octobre 2022 - Chicago, États-Unis

Présentation : The Phase 3 REFLECT Trial: Efficacy and Safety of Bilateral Gene Therapy for Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON)

Type de présentation : Oral

Présentateur : Patrick Yu-Wai-Man, MD, PhD, Université de Cambridge, Royaume-Unis et investigateur principal de REFLECT

Heure : samedi 1er octobre 2022 à 9h45 - 9h52 CDT / 16h45 - 16h52 CEST

Emplacement : S405.

Présentation : Optogenetics in the Clinic: Safety and Efficacy Updates on the Phase 1/2 Clinical Trial PIONEER

Type de présentation : Poster

Présentateur : José-Alain Sahel, MD, École de Médecine de l'Université de Pittsburgh, États-Unis et Co-Fondateur de GenSight Biologics

Heure : dimanche 2 octobre 2022 à 11h45 - 12h45 CDT / 18h45 - 19h45 CEST

Emplacement : Poster Theater : Retina, Vitreous.

Mitochondrial Diseases Conference (Mitocon) 2022

7 - 9 octobre 2022 - Rome, Italie

Présentation : Progress in clinical research for new treatment options for LHON: an exciting landscape in front of Patients and Clinicians

Type de présentation : Oral

Présentateur : Lorena Castillo, MD, Responsable des départements de Neuro-Ophtalmologie et d'Enseignement de l'Institut Català Retina, Barcelone, Espagne

Heure : samedi 8 octobre 2022 à 9h00 - 9h20 CEST

Emplacement : Salle plénière.

Présentation : Gene Therapy Development in Leber Hereditary Optic Neuropathy

Type de présentation : Oral

Présentateur : Magali Taiel, MD, Directrice Médicale de GenSight Biologics

Heure : samedi 8 octobre 2022 à 9h20 - 9h30 CEST

Emplacement : Salle plénière.

23rd European Association for Vision and Eye Research (EVER) Congress

13 - 15 octobre 2022 - Valence, Espagne

Présentation : The Phase 3 REFLECT Trial: Efficacy and Safety of Bilateral Gene Therapy for Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON)

Type de présentation : Oral

Présentateur : Patrick Yu-Wai-Man, MD, PhD, Université de Cambridge, Royaume-Unis et investigateur principal de REFLECT

Heure : samedi 15 octobre 2022 à 14h15 - 15h30 CEST

Emplacement: RAPID FIRE 2- NSPH - Gaudi 2.