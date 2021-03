GenSight Biologics : augmentation de capital réservée d'environ 25 ME

(Boursier.com) — GenSight Biologics a lancé une augmentation de capital réservée d'environ 25 millions d'euros, via un processus de construction accélérée d'un livre d'ordres. Le prix d'émission par action ordinaire sera déterminé à la suite d'un processus de construction accélérée d'un livre d'ordres débutant immédiatement et devant se clore avant l'ouverture du marché d'Euronext à Paris vendredi 26 mars 2021. Ce prix ne sera pas inférieur au cours moyen pondéré de l'action des cinq dernières séances de négociation précédant la date de fixation du prix d'émission, diminué d'une décote maximale de 15%, le cas échéant.

La société annoncera le résultat de l'Offre Réservée et le nombre final d'actions ordinaires placées dans le cadre de l'Offre Réservée dès que possible dans un communiqué de presse ultérieur. Le règlement de l'offre réservée et l'admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext Paris, sur la même ligne de cotation que les actions existantes, sont prévus le 30 mars 2021.

Les actionnaires existants, Sofinnova Partners et Arix Bioscience, se sont engagés à souscrire un montant total maximal de 5 millions d'euros. Cédric Moreau, représentant permanent de Sofinnova Partners, également membre du Conseil d'administration, n'a pas participé au vote de la décision du Conseil de ce jour.

GenSight Biologics a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission résultant de l'offre réservée pour préparer le dépôt de la demande de Licence de Produits Biologiques (BLA) aux Etats-Unis pour LUMEVOQ et le lancement de sa commercialisation. Les fonds pourront aussi permettre d'accélérer l'avancement de GS030 pour préparer notamment une étude de Phase III dans le traitement de la rétinopathie pigmentaire et une Phase I/II dans le traitement de la forme sèche de la dégénérescence maculaire atrophique liée à l'âge.