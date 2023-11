GenSight Biologics annonce les résultats préliminaires d'un 2nd lot GMP de LUMEVOQ produit avec succès

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce aujourd'hui qu'un test préliminaire du titre viral confirme le succès de la production d'un second lot de Drug Substance (DS) pour LUMEVOQ, la thérapie génique de la Société pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), conforme aux normes de bonnes pratiques de fabrication (BPF, ou Good Manufacturing Practice (GMP)).

Le test, bien que préliminaire, est reconnu comme prédictif du résultat final du laboratoire indépendant utilisé pour le test de libération officielle. Le lot ayant été fabriqué conformément aux protocoles de fabrication GMP, qui sont les normes requises pour les lots commerciaux, la thérapie génique issue de la Drug Substance de ce lot pourra être administrée chez des patients après avoir passé l'intégralité des tests de contrôle qualité, et dans l'attente de l'accord des organismes de réglementation.

"Nous sommes ravis que les actions menées en collaboration avec notre partenaire de production, notamment autour d'efforts de formation et d'une supervision renforcée pour l'équipe opérationnelle, aient contribué au succès de ces deux lots, " a commenté Scott Jeffers, Directeur Technique de GenSight Biologics. "?Les registres de lots et les instructions de travail optimisés, associés à une formation renforcée et à notre présence sur le site de production pour chaque opération critique, ont considérablement réduit les déviations au processus. Nous allons désormais nous appliquer à intégrer ce niveau de qualité d'exécution dans nos futures campagnes, afin que GS010 puisse être mis à la disposition des patients NOHL qui ont un besoin urgent d'un traitement."