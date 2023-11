GenSight Biologics annonce le succès d'une offre d'un montant d'environ 4,7 ME

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central, a annoncé aujourd'hui le succès de son Offre, à travers (i) un placement privé réservé à des investisseurs spécialisés et (ii) une offre au public destinée à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid, pour un montant brut total d'environ 4,7 millions d'euros.

Bernard Gilly, Co-fondateur et Directeur Général de GenSight, commente : "Nous sommes particulièrement reconnaissants du soutien continu de nos actionnaires, au premier rang desquels Sofinnova, Invus et UPMC Entreprises, mais également de nos actionnaires individuels qui ont pu participer à cette offre pour la première fois."