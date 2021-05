GenSight Biologics annonce la publication des résultats de l'étude d'Histoire Naturelle de la NOHL REALITY dans la revue Eye

(Boursier.com) — GenSight Biologics aujourd'hui Eye, Royal College Ophthalmologists (Royaume-Uni), publié résultats REALITY, l'étude héréditaire Leber (NOHL). L'article, publié numéro 28 2021 Eye "Natural History Patients Leber Hereditary Optic Neuropathy Results REALITY study" [Histoire Naturelle Neuropathie Optique Héréditaire Leber Résultats l'étude REALITY], étude rétrospective 44 NOHL, données été à d'une période pré-symptomatique à d'un après début (stade chronique).

Les analysé résultats l'histoire Neuropathie Optique Héréditaire Leber (NOHL) l'une l'ADN (ADNmt) 90% cas.

L'une été rapportés NOHL causée m.11778G> A gène ND4, âgés d'au 15 début maladie. La modélisation l'évolution l'acuité (BCVA) n'a révélé à récupération spontanée, décrivant plutôt détérioration sévère l'acuité visuelle.

"L'étude REALITY l'effet dévastateur m.11778G> A sur la vision et le mauvais pronostic visuel, d'autant plus chez les patients âgés de 15 ans ou plus au moment de l'apparition de la maladie" a commenté l'auteur principal, le Dr Patrick Yu-Wai-Man, investigateur principal de REALITY, maître de conférences et consultant honoraire en ophtalmologie à l'Université de Cambridge, au Moorfields Eye Hospital et à l'UCL Institute of Ophthalmology, Londres, Royaume-Uni.