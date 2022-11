GenSight Biologics annonce la publication des résultats de l'étude clinique pivot REFLECT de LUMEVOQ

(Boursier.com) — GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central annonce aujourd'hui que le très réputé journal de neurologie BRAIN a publié les résultats d'efficacité et de sécurité à 1,5 an après traitement des patients ND4-LHON traités par lenadogene nolparvovec (LUMEVOQ) dans le cadre de l'étude clinique pivot REFLECT.

Les résultats de REFLECT, dont la Topline a été annoncée par la Société le 30 juin 2021, montrent une amélioration statistiquement significative de l'acuité visuelle chez les patients ND4-LHON par rapport à la baseline dans les yeux traités avec LUMEVOQ, avec un effet supplémentaire pour les patients ayant reçu une injection bilatérale par rapport à un traitement unilatéral. Un bon profil de sécurité a été observé et était comparable chez les patients traités unilatéralement et bilatéralement, ce qui démontre l'apport positif des injections bilatérales de LUMEVOQ.

"Ces résultats démontrent que LUMEVOQ améliore de manière significative l'acuité visuelle des patients atteints de NOHL, avec vraisemblablement un effet supplémentaire lorsque les patients sont traités bilatéralement", a déclaré Patrick Yu-Wai-Man, MD, PhD, professeur d'ophtalmologie et consultant honoraire en neuro-ophtalmologie à l'Université de Cambridge, Moorfields Eye Hospital, à l'UCL Institute of Ophthalmology, Royaume-Uni, et investigateur principal de REFLECT. "Ils montrent également que cette efficacité est obtenue avec un bon profil de sécurité. Cette thérapie génique représente un réel espoir pour les patients touchés par cette maladie cécitante dévastatrice."

REFLECT est la troisième étude clinique de phase III évaluant l'efficacité et la sécurité de lenadogene nolparvovec chez des patients atteints de ND4-LHON. Il s'agit également du premier essai clinique évaluant l'efficacité d'une injection intravitréenne (IVT) bilatérale de LUMEVOQ, alors que dans les trois essais précédents REVEAL, REVERSE et RESCUE, le médicament était exclusivement administré sous forme d'IVT unilatérale. Avec l'achèvement de REFLECT, LUMEVOQ a été administré à 189 patients dans le cadre de quatre essais cliniques.