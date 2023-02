Gensight : belle hausse sur de bonnes nouvelles de l'étude de Phase I/II Pioneer avec GS030

(Boursier.com) — En séance, l'action Gensight grimpe de 6,73% à 3,46 euros.

La société biopharmaceutique a annoncé des données de sécurité favorables et des signaux d'efficacité encourageants 1 an après administration de la thérapie génique dans le cadre de l'étude de Phase I/II PIONEER évaluant GS030 pour le traitement de la rétinopathie pigmentaire (RP) chez 9 patients, avec un suivi allant jusqu'à 4 ans (n=1).

Il en ressort que GS030 est sûr et bien toléré pendant au moins 1 an après injection à toutes les doses testées. Des signaux d'efficacité encourageants ont été observés chez certains patients. Un recrutement est en cours pour la cohorte d'extension du GS030 à la dose la plus élevée de 5e11 vg par oeil.

"Alors que le critère principal de l'étude est la sécurité et la tolérance à 1 an après administration de la thérapie génique, nous avons des patients qui sont suivis depuis beaucoup plus longtemps et qui ont atteint déjà 3 voire même 4 ans après l'injection, qui continuent à montrer une bonne tolérance et sécurité", indique Elise Boulanger-Scemama, MD, Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, Centre d'Investigation Clinique CHNO des 15-20, et investigateur de Pioneer. "Ces résultats avec GS030 sont particulièrement encourageants et pourraient redonner de l'espoir aux patients souffrant de RP à un stade avancé de la maladie actuellement sans solution thérapeutique".

Rappelons que la RP est une maladie génétique cécitante touchant entre 15.000 et 20.000 nouveaux patients chaque année aux Etats-Unis et dans l'UE pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement. Pioneer est la première étude clinique ouverte chez l'homme, multicentrique, à escalade de dose, qui a pour but d'évaluer la sécurité et la tolérance de GS030, un candidat traitement optogénétique combinant une thérapie génique basée sur un vecteur viral AAV2 (GS030-DP) et l'utilisation de lunettes de stimulation lumineuse (GS030-MD) chez des patients atteints de RP à un stade avancé de la maladie. Cette approche thérapeutique est indépendante de la mutation causale et donc applicable à potentiellement tous les patients souffrant de RP à un stade avancé de la maladie.