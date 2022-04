GenSight : 36 ME de trésorerie à fin mars

(Boursier.com) — La situation nette de trésorerie de GenSight Biologics s'établit à 36 millions d'euros au 31 mars 2022, comparée à 44,3 millions d'euros au 31 décembre 2021. Les dépenses opérationnelles du premier trimestre 2022 ont reflété essentiellement les dernières étapes du développement pharmaceutique de Lumevoq nécessaires à la demande d'Autorisation de Mise sur le Marché en cours d'examen auprès de l'Agence Européenne du Médicament (EMA). Ces étapes concernent principalement les activités préparatoires nécessaires à la production des lots de validation conformément aux Bonnes Pratiques de Fabrication. Également, la Société a poursuivi la conduite des études cliniques de Phase III REFLECT et RESTORE (suivi à long-terme des patients de REVERSE et RESCUE) de Lumevoq dans le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber, ainsi que l'étude de Phase I/II PIONEER de GS030 dans le traitement de la rétinopathie pigmentaire.

"Relever nos défis de production est notre priorité absolue en 2022, et c'est là que nous concentrerons nos efforts et nos ressources dans les mois à venir", a commenté Thomas Gidoin, Directeur Administratif et Financier de GenSight. "Avec un horizon de financement au début du premier trimestre 2023, nous étudions plusieurs options de financement, aussi peu dilutives que possible, afin de garantir le succès du lancement commercial de LUMEVOQ en Europe en 2023".

De nouveaux patients ont pu bénéficier d'un accès précoce au traitement par Lumevoq au premier trimestre 2022 dans le cadre d'une Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU) délivrée par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Les traitements par Lumevoq ne pourront désormais reprendre que début 2023 lorsque les lots PPQ seront disponibles.

Au premier trimestre 2022, la Société a enregistré un chiffre d'affaires généré par les ventes de Lumevoq sous Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU) en France d'un montant de 3,1 millions d'euros, comparé à 4,4 millions d'euros sur la même période en 2021.

L'application rétroactive au 1er juillet 2021 des remises obligatoires fixées par le nouveau décret sur l'Accès Précoce au traitement en France, ainsi que la révision périodique de la considération variable conformément à IFRS15, ont réduit le prix net que la Société retient pour la reconnaissance de son chiffre d'affaires. En conséquence, le chiffre d'affaires enregistré a été plus élevé au T1 2021 bien que le nombre de patients traités soit le même sur la même période en 2022.