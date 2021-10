genOway : une étape majeure de franchie

(Boursier.com) — genOway a franchi une étape majeure dans le développement d'un nouveau modèle de recherche innovant permettant de reproduire sur la souris les symptômes les plus graves chez l'homme d'une infection au Sars-Cov2 et d'autre type de coronavirus.

Partant du constat que les virus respiratoires comme le Sars-Cov2 responsable de la Covid-19 vont s'installer durablement dans notre quotidien, sur tous les continents, des centres de recherche en particulier pharmaceutiques, investissent significativement dans des programmes R&D complexes de longue durée pour développer des solutions prophylactique et thérapeutiques efficaces et à larges spectres.

Avec l'apparition de multiples variants, de pathologies graves de longues durée et la possibilité de voir surgir d'autres types de coronavirus dans les années à venir, il est devenu indispensable de pouvoir fournir aux scientifiques un modèle de recherche performant permettant de prédire de façon fiable l'efficacité et l'innocuité de nouveaux traitements pour lutter contre ces infections. Pour répondre à ces nouveaux défis et aux attentes de ses clients, genOway a mobilisé ses ressources et ses compétences scientifiques pour développer le premier modèle humanisé reproduisant fidèlement la complexité de la pathologie observée chez les patients hospitalisés.

Le modèle développé par genOway vise à exprimer la majorité des récepteurs d'entrée du Sars-Cov2. sur les cellules épithéliales et immunitaires. Il est basé sur l'utilisation d'un modèle catalogue de genOway : la BRGSF-HIS. Ce modèle à haute valeur ajoutée permet de reconstituer un système immunitaire humain dans la souris. Il a été modifié génétiquement pour devenir permissif aux coronavirus dont le Sars-Cov2 et va pouvoir réagir de la même façon que réagirait un patient à une infection, un vaccin ou à un traitement. Ceci marque une avancée technologique majeure, par rapport aux modèles existant, avec un modèle murin qui permettra de développer une physiopathologie lors de l'infection par Sars-Cov2 proche de celle observée chez l'homme et d'évaluer dès lors de multiples approches thérapeutiques. Ce modèle à large spectre permettra également d'étudier les infections par d'autres types de coronavirus et d'en évaluer la dangerosité, les symptômes potentiels associés et d'élaborer de façon préventive des vaccins et des traitements.

Ce nouveau modèle de recherche vient s'ajouter au catalogue de genOway, qui était constitué de 19 modèles ICP (Immune Checkpoint) à fin juin et qui sera porté à 26 modèles d'ici la fin 2021.