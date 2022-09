GenOway : solide croissance semestrielle à +26%

(Boursier.com) — La société genOway a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,8 ME au 1er semestre 2022, contre 6,2 ME au 1er semestre 2021, soit une croissance exclusivement organique de +26%, en ligne avec son objectif 2022 et avec le rythme de croissance annuelle moyenne supérieure à +20% visé sur la période 2021 2024 dans le cadre du plan stratégique.

Cette solide croissance du chiffre d'affaires se traduit, comme les semestres précédents, par une forte dynamique sur le segment des modèles Catalogue, qui progresse de +57% par rapport au 1er semestre 2021.

La progression soutenue de l'EBITDA, qui passe de 0,2 ME au 1er semestre 2021 à 1,3 ME au 1er semestre 2022, est principalement liée à la forte croissance de l'activité Catalogue dont le modèle économique est structurellement plus rentable. La marge d'EBITDA a donc fortement progressé pour atteindre 17,6% ce semestre, contre 4% au 1er semestre 2021. Cette progression est également le résultat d'une meilleure maîtrise de la structure de coûts, et en particulier des coûts d'élevage grâce à une optimisation de la taille des colonies de l'activité Catalogue.

Les dotations aux amortissements sont en hausse de 0,2 ME à 1,2 ME en lien avec la politique d'investissement pour le développement des modèles Catalogue, avec une dizaine de nouveaux modèles développés cette année, portant à plus de 30 le nombre de modèles validés à fin 2022, dont l'amortissement est étalé sur 5 ans. Cette hausse devrait se prolonger jusqu'à fin 2023, date à laquelle les premiers modèles commercialisés en 2019 seront complétement amortis.

Le résultat d'exploitation redevient positif à 0,3 ME, en hausse de +1 ME par rapport au 1er semestre 2021.

Le résultat net ressort quant à lui en amélioration de +0,9 ME pour s'établir à 0,2 ME à la fin du 1er semestre 2022 contre -0,7 ME en 2021.

Évolution de la structure financière de la société

La performance économique réalisée au cours du 1er semestre 2022 a généré une trésorerie de 1,4 ME qui a permis de financer les investissements du semestre à hauteur de 1,2 ME. Le besoin en fonds de roulement diminue quant à lui de -1,1 ME, impacté favorablement par l'encaissement, le 30 juin 2022, d'une créance de 3,7 MEUR au titre du Crédit Impôt Recherche.

Au niveau de la structure financière, les capitaux propres s'élèvent à 14,8 ME au 30 juin 2022 contre 14,6 ME à fin 2021. La trésorerie disponible ressort à 6 ME, incluant le remboursement de 0,9 ME d'emprunts financiers au cours du semestre.

Perspectives

Dans un contexte économique perturbé par des ruptures d'approvisionnement et une tension inflationniste persistante, genOway a réussi son pari de maintenir une croissance forte tout en améliorant significativement sa profitabilité. Cette adaptation rapide aux évolutions du marché est liée au positionnement unique de genOway comme acteur incontournable du marché des modèles pré-cliniques en immuno-oncologie.

Le 2nd semestre devrait s'inscrire dans une dynamique de croissance similaire aux semestres précédents, avec pour objectif de dépasser 17 ME de chiffre d'affaires en 2022 (rappel : 11 ME en 2020 et 14 ME en 2021).

La profitabilité devrait quant à elle se maintenir à un niveau élevé, avec pour objectif de réaliser une marge d'EBITDA au 2nd semestre 2022 supérieure à celle de la première moitié de l'exercice.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 2022, le 16 janvier 2023, après la clôture des marchés d'Euronext.