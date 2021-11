genOway : signe un contrat cadre majeur avec un leader pharmaceutique international

(Boursier.com) — genOway accélère son développement sur le marché des modèles cellulaires avec la signature d'un contrat cadre majeur avec un leader pharmaceutique international. Le groupe vient ainsi de conclure un contrat cadre de 0,4 million d'euros. Il s'agit du 1er de ce type pour la société sur ce segment d'activité. Il porte sur la conception et la production d'un minimum de 10 modèles cellulaires à façon pour le compte d'un grand groupe pharmaceutique international. En fonction de l'avancée des projets scientifiques de ce client, le nombre de modèles pourrait même être doublé à un horizon de 12 mois.

Les modèles cellulaires sont l'un des outils de référence dans les premières étapes d'un programme de recherche préclinique. Leur utilisation par les chercheurs est quasi systématique. La taille de ce marché se chiffre aujourd'hui en milliards de dollars et représente pour genOway une opportunité de développement au moins équivalente au marché des modèles animaux.

Le marché des modèles cellulaires connaît une forte croissance ces dernières années grâce à l'arrivée de la technologie CRISPR/Cas9 qui, en catalysant le mécanisme de recombinaison homologue, a permis la modification génétique dans presque tous les types cellulaires, aussi bien humain qu'animal.

La signature de ce contrat cadre pour 10 modèles à façon illustre cette tendance qui devrait s'accélérer sur 2022 et au-delà. "Nous sommes confiants dans notre capacité à pouvoir faire croître significativement cette activité au cours des prochaines années", déclare Alexandre Fraichard, Fondateur et Directeur général de genOway, qui ajoute : "Passer de contrats ponctuels à des contrats cadres est une étape importante pour notre développement dans le marché des modèles cellulaires. Plus largement, nous sommes très optimistes quant à l'utilisation de cette nouvelle plateforme pour, à la fois développer notre offre de services à façon mais également développer une offre de modèles catalogue qui compte déjà cinq lignées cellulaires à fin 2021 et qui en comptera plus d'une quinzaine à fin 2022. Cette gamme est parfaitement complémentaire à notre portefeuille actuel car elle s'adresse à la même clientèle, à savoir les chercheurs en immuno-oncologie".