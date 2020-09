genOway : résultats semestriels en légère amélioration

Crédit photo © GenOway

(Boursier.com) — La société genOway a dégagé au premier semestre 2020 un EBITDA négatif de 0,22 ME, en amélioration par rapport à -0,36 ME un an plus tôt.

La société annonce une augmentation de +0,4 ME des charges d'animalerie, à la fois liée aux coûts de lancement de 5 nouveaux modèles Catalogue sur la période (production des colonies de souris) ainsi qu'à l'impossibilité pendant plusieurs semaines de pouvoir expédier des animaux (aussi bien pour les modèles Sur mesure que Catalogue) en raison de la crise sanitaire. Le résultat d'exploitation ressort à -0,83 ME et le résultat net à -0,96 ME, en légère amélioration sur un an.

genOway pense que le deuxième semestre devrait s'inscrire dans la même dynamique de croissance que la première moitié de l'exercice pendant laquelle le chiffre d'affaires a augmenté de 20%.

" D'ici la fin de l'année, nous devrions être en mesure de proposer 18 modèles à la vente auprès des acteurs pharmaceutiques de référence mais également des sociétés de recherche (spécialisées dans le domaine de l'immuno-oncologie. Cet intérêt marqué pour nos modèles confirme ainsi la qualité de nos produits et la pertinence de notre stratégie ", a notamment annoncé Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway.