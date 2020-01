genOway réalise une levée de fonds de 6,2 ME pour accompagner sa nouvelle stratégie

(Boursier.com) — genOway, société spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques, annonce aujourd'hui le succès de la réalisation d'une augmentation de capital de 1,7 ME au prix de 1,60 euro par action, et l'accord de financement de ses partenaires bancaires et de Bpifrance pour une enveloppe de prêts d'un montant total de 4,5 ME.

Christian Grenier, Président - Directeur général de genOway, déclare : "Nous sommes très heureux de la réussite de cette levée de fonds qui témoigne de la confiance de nos actionnaires historiques, mais également de nos partenaires bancaires ainsi que de nouveaux investisseurs, envers notre stratégie qui vise à développer une offre de Modèles catalogue en immuno-oncologie. Les succès de l'année 2019, avec une croissance de 28% de notre activité catalogue, ainsi que les perspectives de croissance et l'accord de distribution de ces modèles en Asie via un partenariat avec la société Cyagen, ont convaincu nos partenaires, à la fois investisseurs privés et institutions bancaires, de nous suivre dans cette nouvelle étape clé pour le développement de genOway."

Fort de vingt années de proximité avec l'industrie pharmaceutique, genOway a décidé au cours des dernières années de se spécialiser dans les modèles de recherche destinés au domaine de l'immunooncologie, qui consiste à restimuler le système immunitaire d'un patient pour lutter contre le développement de cellules cancéreuses.

L'immuno-oncologie représente aujourd'hui le 1er domaine d'investissement en 'R&D' pharmaceutique, concentrant déjà plus de 35% des investissements mondiaux et représentant plus de 25 Md$ de recherche pour les 10 premiers laboratoires.

Tout en poursuivant son activité historique de vente de modèles de recherche sur mesure, genOway est désormais en mesure d'accéder à un marché 20 fois supérieur à travers ses modèles de recherche sur catalogue. Leur avantage : ils sont disponibles immédiatement et sans risque pour les chercheurs car déjà validés et publiés par des sociétés pharmaceutiques de référence.

D'ici à fin 2021, genOway sera en mesure d'adresser un marché mondial des études précliniques de plus de 2 Mds$, contre seulement une centaine de millions de dollars jusqu'alors.

Le succès de cette levée de fonds va permettre à la société de mettre à disposition, d'ici à fin 2021, un catalogue complet d'une trentaine de modèles de recherche en immuno-oncologie, dont le premier tiers a d'ores et déjà été développé sur les fonds propres de genOway et commercialisé progressivement depuis le trimestre dernier. En outre, ces fonds vont également permettre à genOway de dupliquer cette approche de modèles précliniques catalogue dans d'autres pathologies.

Perspectives 2024

Le profil de rentabilité de la société devrait aussi fortement évoluer. Alors qu'un modèle sur mesure était développé pour le compte d'un seul client, les modèles de recherche sur catalogue pourront désormais être proposés à de nombreux groupes pharmaceutiques ou sociétés de biotechnologies à la fois, entraînant quasi mécaniquement un doublement des marges par rapport au modèle de vente historique de genOway.

Dans ce contexte, la société anticipe une forte accélération de la croissance de ses ventes au cours des cinq prochaines années, avec une croissance annuelle moyenne visée entre 25% et 35% sur la période 2020-2024, permettant un triplement du chiffre d'affaires à horizon 2024 à plus de 30 ME, accompagnée d'un doublement de la marge d'EBITDA sur la période à plus de 25%.

À plus long terme, l'ambition de genOway est d'aller encore plus loin à travers un projet d'innovation majeur permettant d'augmenter le taux de réussite des études cliniques. Au-delà de son marché actuel des essais précliniques, ce projet permettrait à genOway de fournir aux laboratoires pharmaceutiques des modèles innovants pour leurs études cliniques.

Principales caractéristiques de l'augmentation de capital

Le Conseil d'administration de genOway, faisant usage des délégations de compétence qui lui ont été conférées au titre des 3ème, 5ème et 6ème résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 16 décembre 2019 (augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, au profit de personnes dénommées ou par placement privé) et conformément à l'article L. 225-138 et suivants du Code de commerce, a décidé de procéder à une augmentation de capital d'un montant de 1.700.000 euros, par émission de 1.062.500 actions nouvelles, d'une valeur nominale de soixante centime d'euro (0,60 euro), à un prix de souscription de 1,60 euro par action (prime d'émission incluse).

À l'issue des opérations de règlement-livraison prévues le 29 janvier 2020, le capital social de genOway s'élèvera à 4.227.579,60 euros, divisé en 7.045.966 actions. Les actions nouvelles seront assimilables aux actions existantes de la société et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0004053510 - code mémo : ALGEN).

Les actions nouvelles représentent 15,1% du nombre d'actions en circulation après l'augmentation de capital. Ainsi un actionnaire détenant 1% du capital émis avant l'opération détient 0,849% du capital au terme de l'opération.

Il est précisé que l'augmentation de capital de 1,7 MEUR a été souscrite de la façon suivante :

-Dassault Développement (actionnaire actuel de genOway) : 12%, soit 0,2 ME ;

-Eximium (actionnaire actuel de genOway) : 30%, soit 0,5 ME ;

-Mandataires sociaux et membres du Comité de direction de genOway, dont Alexandre Fraichard

(Directeur général délégué) et Benjamin Bruneau (Directeur administratif et financier) : 13%, soit

0,2 ME ;