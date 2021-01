genOway obtient un brevet couvrant la technologie SMASh en Europe

Crédit photo © GenOway

(Boursier.com) — genOway a obtenu un nouveau brevet en Europe couvrant la technologie SMASh (Small-Molecule Assisted Shutoff - Stop Assisté par Petites Molécules), après avoir obtenu un 1er brevet aux Etats-Unis en février 2020. genOway a le droit exclusif mondial et sous-licenciable d'utiliser et de vendre cette technologie, ainsi que tout produit contenant cette technologie, en particulier toute cellule humaine ou animale, dans un but de recherche et développement.

La délivrance du brevet en Europe va permettre à genOway de faire appliquer et respecter ses droits exclusifs sur la technologie SMASh en Europe. Ces deux brevets américain et européen permettront à genOway de couvrir les principaux marchés mondiaux pour cette technologie.

La technologie SMASh permet de contrôler la présence des protéines d'intérêt au sein d'une cellule via la simple utilisation de molécules cliniquement approuvées pour l'homme. La technologie SMASh permet de stopper, de façon transitoire, la production de protéines spécifiques chez les eucaryotes au sein d'une cellule via l'addition d'un médicament cliniquement approuvé.

SMASh permet de répondre à un besoin majeur en biotechnologie : contrôler réversiblement des processus biologiques via la modulation du niveau d'expression des protéines cellulaires. De ce fait, les applications en R&D sont nombreuses, notamment pour le développement de nouveaux médicaments, à travers les fonctionnalités suivantes :

- Contrôle de la production de virus ou vecteurs viraux ;

- Criblage de nouvelles cibles thérapeutiques ;

- Découverte et validation de cibles d'intérêt thérapeutique ;

- Contrôle de la fonctionnalité de cellules à visée thérapeutique.