genOway : Nouvelle réussite technologique pour la gamme de modèles humanisés ICP (Immune Checkpoint)

(Boursier.com) — genOway , société française de biotechnologie spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives (mimer toujours mieux l'humain et sa maladie) pour permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr, est fière d'avoir contribué au succès des essais précliniques de son client Curadev Pharma, société indienne de biotechnologie spécialisée en immuno-oncologie, pour le développement de sa molécule agoniste STING CRD3874 dédiée au traitement des cancers solides avancés/métastatiques.

La réussite de l'élimination des tumeurs cancéreuses par le système immunitaire nécessite l'action des interférons humains de type I (IFN). Lorsqu'elle est activée dans les cellules du microenvironnement tumoral et les ganglions lymphatiques, la protéine immunitaire STING coordonne les réponses immunitaires pro-inflammatoires en générant ces IFN de type I. L'activation systémique de cette protéine immunitaire STING par perfusion intraveineuse de la molécule CRD3874 chez les patients atteints de cancer constitue ainsi une tentative de réactiver les mécanismes immunitaires dormants ou perturbés.

Curadev Pharma a obtenu en décembre 2022, auprès des autorités américaines de la FDA (Food & Drug Administration), l'autorisation d'initier une étude de phase 1 de son principal agoniste STING CRD3874 dans les cancers solides avancés/métastatiques. Les étapes précliniques, réalisées en utilisant le modèle catalogue humanisé ICP STING développé par genOway, ont permis de démontrer pleinement l'efficacité de cette nouvelle molécule.