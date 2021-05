GenOway : levée de fonds de 5,6 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — genOway réalise une levée de fonds de 5,6 ME au prix de 4 Euros pour financer le développement de nouveaux projets R&D et accélérer le déploiement commercial de son offre catalogue en immuno-oncologie.

NextStage AM investit 4,2 ME à travers ses fonds FCPI et devient le 1er actionnaire de genOway avec 12,4% du capital.

On note aussi le renforcement d'Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway, au capital de la société par l'acquisition de 190.000 actions nouvelles, portant sa participation à près de 10% du capital.