Genoway : le résultat net ressort en amélioration au S1

(Boursier.com) — Genoway a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,2 ME au 1er semestre 2021, contre 4,8 ME au 1er semestre 2020, soit une croissance exclusivement organique de +30%, en haut de la fourchette du rythme annuel moyen de plus de 20% visé sur la période 2021-2024 dans le cadre du plan stratégique. Cette accélération de la croissance du chiffre d'affaires se traduit par une forte dynamique sur le segment des modèles Catalogue, qui progresse de +62% par rapport au 1er semestre 2020. Progression de la rentabilité au 1er semestre 2021 en ligne avec le plan stratégique

La progression de l'EBITDA est directement liée à la forte croissance de l'activité Catalogue, dont le modèle économique est structurellement plus rentable. La marge d'EBITDA reste pour l'instant encore modeste, conformément au plan stratégique et à la nécessité d'investir dans la mise en place de nouvelles colonies pour chaque modèle arrivant sur le marché ainsi que l'accompagnement marketing et commercial pour la promotion de ces nouveaux modèles. L'impact de la crise COVID aura été faible sur les ventes mais réel sur la profitabilité en pénalisant la production : hausse des coûts des consommables et retards d'approvisionnements.

Le résultat d'exploitation est également en progression mais reste négatif en lien avec l'augmentation de 0,4 ME des dotations aux amortissements consécutivement à la mise en service en janvier 2021 de la nouvelle plateforme de production de souris humanisées pour un investissement total de 2,4 ME. Le résultat net ressort quant à lui en amélioration de +0,3 ME pour s'établir à -0,7 ME à la fin du 1er semestre 2021, contre -1 ME en 2020.

Au niveau de la structure financière, les capitaux propres s'élèvent à 14 ME au 30 juin 2021 contre 8,8 ME à fin 2020. La trésorerie disponible ressort à 2,7 ME, consécutivement à l'augmentation de capital de 5,6 ME réalisée en juin 2021, la baisse de 1,4 ME de l'endettement financier et la constatation d'une créance à recevoir au titre du Crédit Impôt Recherche de 3,4 ME dont l'encaissement a été réalisé post-clôture du semestre.

Perspectives

Le 2nd semestre devrait s'inscrire dans la même dynamique de croissance que la première moitié de l'année avec pour objectif de dépasser 14 ME de chiffre d'affaires sur 2021 (rappel : 11 ME en 2020). La profitabilité devrait continuer à croître progressivement avec une accélération attendue à partir du 2nd semestre 2022, période à partir de laquelle la structure de coût devrait se stabiliser et ainsi permettre de bénéficier de l'augmentation des volumes pour viser une marge d'EBITDA de plus de 25% à horizon 2024.