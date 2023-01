genOway : le chiffre d'affaires croît de 22% en 2022

(Boursier.com) — Comme évoqué lors de la publication des résultats semestriels, le 2e semestre 2022 a connu une dynamique de croissance similaire aux semestres précédents, permettant d'atteindre pleinement l'objectif annuel fixé d'un chiffre d'affaires de genOway de 17,1 millions d'euros. Il est en croissance de 22%.

La profitabilité devrait ressortir à un niveau élevé, avec pour objectif confirmé de réaliser une marge d'Ebitda sur l'ensemble de l'exercice 2022 supérieure à celle enregistrée au 1er semestre 2022 (17,6% de marge d'Ebitda semestriel), et largement supérieure à celle de l'ensemble de l'exercice 2021 (10,4% de marge d'Ebitda annuel).

La croissance est toujours portée par le fort développement de l'activité Catalogue, en croissance annuelle de +41% et qui représente désormais près de 60% de l'activité de la société contre seulement 6% cinq ans auparavant.

Pour la 2e année consécutive, ce segment connaît une progression des ventes supérieure à +40%, après des hausses annuelles successives de +45% en 2021, +33% en 2020 et +24% en 2019.

Ces fortes progressions confortent la société en tant acteur incontournable du marché des modèles pré-cliniques en immuno-oncologie.

Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway déclare : "L'objectif fixé il y a 4 ans de développer une offre comprenant une trentaine de modèles en immuno-oncologie est désormais atteint. genOway dispose maintenant d'une large gamme de modèles pour couvrir les besoins de ses clients et les accompagner dans les différentes étapes de validation pré-clinique de leur candidat médicament. C'est un formidable succès pour les équipes scientifiques de genOway doublé d'une réussite commerciale qui se matérialise dans le chiffre d'affaires de cette année avec près de 10 ME de ventes sur ce segment. Nous allons poursuivre la pénétration de ce marché sur les années à venir en renforçant l'unicité de notre catalogue avec des modèles plus complexes et à plus haute valeur ajoutée afin de pouvoir mimer toujours mieux l'humain et sa maladie et ainsi contribuer à prévenir et guérir".