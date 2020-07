genOway investit dans un nouveau laboratoire pour produire ses modèles immunodéficients BRGSF-HIS de nouvelle génération

Crédit photo © GenOway

(Boursier.com) — genOway, société spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques, annonce le lancement de la construction d'un nouveau laboratoire, basé à Lyon, dédié à la production de sa nouvelle génération de modèles de recherche génétiquement modifiés, BRGSF-HIS.

Depuis plus de 10 ans, genOway produit des modèles de rongeurs génétiquement modifiés pour les recherches et études précliniques des principaux laboratoires mondiaux en matière d'immuno-oncologie.

Ces modèles contribuent à une meilleure compréhension de l'immunologie humaine et des mécanismes pathologiques associés au développement des maladies.

Ainsi, les modèles standards actuels sont des modèles murins immunodéficients (dont les mécanismes de défense immunitaire ont été annihilés) sur lesquels sont greffés des cellules tumorales humaines. Ces animaux sont utilisés pour tester l'efficacité des traitements. Cependant, ces modèles ne possèdent pas de système immunitaire sur lequel se concentre aujourd'hui l'essentiel des enjeux thérapeutiques.

Les souris HIS (Humanized for the Immune System - Système Immunitaire Humain) de nouvelle génération intègrent quant à elles un système immunitaire humain. Ce modèle HIS permet de reconstruire dans un modèle murin immunodéficient, un système immunitaire humain tout en y greffant des tumeurs humaines.

Ces modèles deviennent progressivement le nouveau standard pour tester l'impact d'une immunothérapie en oncologie.

À partir des recherches de l'institut Pasteur, la société a lancé sur le marché en 2019 une première génération de modèles immunodéficients BRGSF-HIS. Les modèles de nouvelle génération BRGSF-HIS qui seront produits par genOway à partir de fin 2020 grâce à ce nouveau laboratoire, constitueront les modèles les plus performants du marché (immuno suppression accrue, résistance aux irradiations, etc.). Ces technologies constituent le coeur de l'expérience et du savoir-faire de genOway.