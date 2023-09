genOway grimpe après les annonces

(Boursier.com) — genOway grimpe de 8% à 4 euros ce vendredi, alors que la société française de biotechnologie a publié une solide croissance semestrielle de 20% La société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,3 ME au 1er semestre 2023, contre 7,8 ME au 1er semestre 2022, soit une croissance exclusivement organique de 20%, en ligne avec ses objectifs pour 2023. Cette croissance robuste du chiffre d'affaires se traduit par une forte dynamique sur le segment des modèles Catalogue, qui progresse de +36% au 1er semestre 2023, après des hausses annuelles de +41% en 2022 et +47% en 2021.

Le groupe souligne une forte progression de la rentabilité au 1er semestre 2023 avec une marge d'EBITDA qui passe à 25%, après une hausse déjà significative en 2022 La progression soutenue de l'EBITDA, qui passe de 1,4 ME au 1er semestre 2022 à 2,3 ME au 1er semestre 2023, est principalement liée à la forte croissance de l'activité. La marge d'EBITDA a donc continué à fortement progresser pour atteindre 25% ce semestre, contre 17,6% au 1er semestre 2022 et 4% au 1er semestre 2021. Cette progression est également le résultat d'une amélioration continue de la structure de coûts, de l'amélioration de notre performance industrielle et des premiers bénéfices apportés par le plan de réduction des consommations émettrices de gaz à effet de serre pour répondre aux ambitions du programme interne "genOway bas carbone", qui vise à réduire les émissions totales brutes de gaz à effet de serre de la société de 6% par an pendant 5 ans (année de référence : 2021).

Les dotations aux amortissements sont en hausse de +0,1 ME, à 1,2 ME, en lien avec la politique d'investissement pour le développement des modèles Catalogue, avec plus d'une douzaine de nouveaux modèles développés cette année et dont l'amortissement est étalé sur 5 ans. Cette hausse devrait se prolonger jusqu'à la fin de l'année 2023, date à laquelle les premiers modèles commercialisés en 2019 seront complétement amortis.

Le résultat d'exploitation a été multiplié par 4 pour s'inscrire à 1 ME, en hausse de +0,8 ME par rapport au 1 er semestre 2022. Le résultat net à quant à lui était multiplié par 5 et ressort à 1,0 ME à la fin du 1er semestre 2023 contre 0,2 ME en 2022.

Évolution de la structure financière de la société

La performance économique réalisée au cours du 1er semestre 2023 a généré une capacité d'autofinancement de 2,2 ME qui a permis de financer les investissements du semestre à hauteur de 0,7 ME. Le besoin en fonds de roulement augmente quant à lui de 2,8 ME, impacté défavorablement par le retard de paiement du Crédit Impôt Recherche (CIR) de 2,7 ME au titre de l'exercice 2022. Au niveau de la structure financière, les capitaux propres s'élèvent à 16,2 MEUR au 30 juin 2023 contre 15,4 ME à fin 2022.

La trésorerie disponible ressort à 2,8 ME, incluant le remboursement de 0,9 ME d'emprunts financiers au cours du semestre. Il est à noter en événement post-clôture qu'un versement de 2,3 ME est intervenu mi-septembre 2023 au titre du paiement du solde de la subvention du Fonds européen de développement régional (FEDER).

Le versement du CIR de 2,7 ME est quant à lui escompté d'ici la fin de l'année 2023 ou au début de l'année 2024.

Perspectives affichées

La croissance du chiffre d'affaires devrait se poursuivre au cours du 2 nd semestre avec pour objectif de dépasser le seuil des 20 ME sur 2023 (rappel : 14 ME en 2021 et 17,1 ME en 2022). La profitabilité devrait quant à elle se maintenir à un niveau élevé, proche de celle observée au 1 er semestre 2023. La société dévoilera fin novembre 2023 son nouveau plan stratégique à 5 ans, avec ses nouveaux axes de développement, ses ambitions commerciales et ses objectifs financiers.