Genoway et SIGMA-ALDRICH élargissent leur alliance stratégique

(Boursier.com) — Sigma -Aldrich Co LLC (filiale de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne), société scientifique et technologique de premier plan et fournisseur d'outils de recherche pour l'édition du génome, et genOway, société leader dans le domaine des modèles de recherche préclinique, ont annoncé aujourd'hui une nouvelle structure à leur alliance stratégique de 2018 concernant le portefeuille de brevets CRISPR/Cas9.

-genOway continuera à diriger la commercialisation du portefeuille de brevets CRISPR de SigmaAldrich dans le domaine des rongeurs, qui comprend la création de rongeurs génétiquement modifiés, - y compris via l'édition génomique de cellules souches embryonnaires ou d'embryons - ainsi que l'utilisation de toutes les cellules dérivées de ces animaux modifiés. genOway bénéficie d'une exclusivité mondiale dans ce domaine, qui couvre toutes les applications commerciales et inclut les droits de sous-licence à des tiers pour tous les secteurs d'activité.

-Sigma-Aldrich dirigera la commercialisation du portefeuille de brevets CRISPR de Sigma-Aldrich en dehors du domaine des rongeurs, y compris les produits et les services en particulier dans le domaine des cellules de mammifères, avec un droit de sous-licencier dans tous les domaines d'activité. En parallèle, genOway obtient des droits étendus non exclusifs complémentaires à ceux du domaine des rongeurs afin d'offrir des produits et des services pour des applications de

recherche sur toutes les cellules de mammifères, y compris les cellules de rongeurs. Par exemple, les clients de genOway accéderont à tous les droits leur permettant d'effectuer des études de recherche, de vendre des services précliniques avec les modèles ou de les distribuer.

-Les deux sociétés collaboreront pour offrir des solutions globales de sous-licence CRISPR en fournissant les droits de propriété intellectuelle CRISPR de Sigma-Aldrich à la fois pour les cellules de mammifères et les rongeurs.