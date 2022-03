genOway dispose de 5,6 ME de trésorerie à fin 2021

(Boursier.com) — A l'issue de l'exercice 2021, genOway a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 14 millions d'euros, en croissance exclusivement organique de 27% par rapport à 2020. Cette croissance 2021 se situe au-delà du rythme annuel moyen de plus de 20% visé sur la période 2021-2024 dans le cadre du plan stratégique. Cette progression dynamique est portée par l'accélération des ventes des modèles Catalogue en immuno-oncologie qui représentent désormais plus de 50% du chiffre d'affaires de genOway.

L'EBITDA a progressé de +54% en 2021 en lien avec la croissance du chiffre d'affaires. La rentabilité est ainsi portée à 10,4%, contre une marge d'EBITDA de 8,6% un an plus tôt. Cette meilleure profitabilité s'explique par la part de plus en plus prépondérante des ventes de modèles Catalogue dans l'offre genOway dont le modèle économique est structurellement plus rentable.

Le résultat d'exploitation demeure négatif à -0,4 ME, principalement du fait de la croissance des dotations aux amortissements en lien avec les investissements importants réalisés ces dernières années conformément au plan stratégique pour développer l'offre Catalogue et la nouvelle plateforme de production.

Le résultat net s'établit à -0,3 ME en 2021 (-0,7 ME en 2020).

Structure financière

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres de genOway s'établissaient à 14,6 ME (8,8 ME un an plus tôt). Cette évolution inclut le produit de 5,6 ME de l'augmentation de capital réalisée en mai 2021.

L'endettement financier net est en diminution à 5,2 ME (8,1 ME fin 2020). Il ne tient pas compte du montant de 2,3 ME à recevoir sur 2022 au titre de la subvention FEDER octroyée par l'Union européenne et la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le développement du catalogue de modèles humanisés ICP (immune checkpoint).

En 2021, genOway a investi 2,3 ME dont 1,8 ME de dépenses capitalisées pour la poursuite du développement du catalogue en immuno-oncologie. Parallèlement à cela, genOway a procédé à des remboursements de dettes financières à hauteur de 2,2 ME et a contractualisé un nouveau prêt de 2,3 ME d'une maturité de 10 ans pour financer le développement de sa plateforme de production.

La trésorerie disponible s'élevait à 5,6 ME à fin 2021 (2,7 ME un an plus tôt).

Perspectives

L'exercice 2022 devrait s'inscrire dans une dynamique de croissance similaire à 2021, tiré par l'élargissement de l'offre Catalogue qui devrait s'enrichir d'une dizaine de nouveaux modèles. Le catalogue devrait ainsi compter, d'ici fin 2022, plus de 30 modèles validés et être ainsi en ligne avec l'objectif fixé en 2019 au démarrage du plan stratégique.

Dans le même temps, l'offre de modèles cellulaires devrait également s'étoffer pour passer de 4 modèles validés à fin 2021 à plus de 15 modèles à fin 2022. Pour rappel, l'extension de l'offre dans le domaine des modèles cellulaires se justifie par la taille de ce marché, 10 fois supérieur à celui des modèles animaux et pour lequel les technologies et les actifs de genOway sont tout aussi pertinents.

Enfin, la multiplication des contrats commerciaux utilisant les modèles immunodéficients BRGSF-HIS de genOway avec des acteurs de référence sur ce marché devrait permettre d'asseoir la pertinence scientifique de ce modèle par rapport à ses concurrents et permettre ainsi une pénétration plus large du marché et une forte accélération des ventes en 2022.

A ce jour, l'exposition de genOway aux marchés russes et ukrainiens est quasi nulle (moins de 0,5% du chiffre d'affaires).