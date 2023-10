genOway crée une coentreprise à Shanghai avec pour objectif de devenir le partenaire de référence de la recherche préclinique en Chine

(Boursier.com) — genOway , société française de biotechnologie spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives (mimer toujours mieux l'humain et sa maladie) pour permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr, est fière d'annoncer la création d'une coentreprise à Shanghai, en Chine, qui assurera localement la promotion et la vente de son catalogue de modèles précliniques en immuno-oncologie.

Depuis de nombreuses années, l'industrie pharmaceutique chinoise connait une croissance forte, portée par l'objectif gouvernemental de devenir l'un des principaux centres de l'innovation pharmaceutique mondiale. Après une période de montée en puissance des entreprises chinoises en tant que sous-traitantes à la recherche (CROs - Contract Research Organization), les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques chinoises accroissent désormais fortement leurs investissements dans des programmes de recherche portant sur des candidats médicaments innovants à potentiel mondial.

La taille du marché de la recherche préclinique chinoise, qui est aujourd'hui estimée au 3ème rang mondial derrière les Etats-Unis et l'Europe, devrait se rapprocher du leader américain dans la décennie à venir.

La stratégie de genOway au travers de cette coentreprise est de développer une équipe commerciale de qualité à même de délivrer à ses clients chinois la même forte valeur ajoutée scientifique que celle fournie avec succès sur les marchés occidentaux.