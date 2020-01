GenOway : contrat "majeur" de distribution en Asie

GenOway : contrat "majeur" de distribution en Asie









Crédit photo © GenOway

(Boursier.com) — genOway annonce la signature d'un contrat de distribution "majeur" avec la société Cyagen, leader en Asie dans la conception de modèles génétiquement modifiés. Ce contrat pluriannuel, d'une durée initiale de cinq ans, porte sur la distribution commerciale exclusive en Asie des modèles catalogue en Immuno-Oncologie développés par genOway, dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'entreprise. Ce contrat prévoit le versement de royalties en fonction des volumes de vente, avec un minimum garanti de 5 ME sur la période.

Christian Grenier, PDG de genOway, ajoute : "Il s'agit d'un contrat historique pour genOway, tant par sa nature que par les montants en jeu. Le montant des minimums garantis négocié dans le cadre de cet accord reflète le formidable potentiel du marché asiatique où nous étions très peu présents jusqu'alors. Nous pouvons dès lors concentrer nos efforts commerciaux en Amérique du Nord et en Europe tout en profitant de la force de vente ainsi que de la notoriété de notre nouveau partenaire pour développer nos revenus en Asie". Alexandre Fraichard, Directeur général délégué de genOway, précise : "Ce contrat confirme la pertinence du changement stratégique de business model opéré en 2018-2019, et ouvre la voie à une nouvelle source de revenus au travers de la distribution (...). De plus, ce partenariat stratégique avec Cyagen pourrait déboucher sur d'autres collaborations business dans le futur".

GenOway publiera mercredi soir, après la clôture, son chiffre d'affaires annuel 2019.