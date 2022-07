genOway : chiffre d'affaires consolidé de 7,8 ME au 1er semestre

(Boursier.com) — genOway a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,8 ME au 1er semestre 2022 (6,2 ME au 1er semestre 2021), soit une croissance exclusivement organique de +26%, parfaitement en ligne avec les objectifs annuels 2022 et avec le plan stratégique visant à générer à horizon 2024 un chiffre d'affaires de 30 ME pour une marge d'Ebitda de 25%.

"L'objectif fixé il y a 3 ans de disposer d'une trentaine de modèles catalogues ICP (immune checkpoint) à fin 2022 est en passe d'être réalisé avec un total de 27 modèles disponibles à la vente à la fin de ce 1er semestre pour un total d'investissement cumulé de 6,5 ME. Parallèlement à cela, nous avons mis en place ces deux dernières années deux consortiums avec plusieurs leaders de l'industrie pharmaceutique afin de développer et de valider deux familles de modèles de nouvelle génération. Nos partenaires ont versé à ce jour plus de 2 ME afin de pouvoir disposer d'une priorité de deux ans sur ces modèles à très haute valeur ajoutée. Ils seront inscrits à notre catalogue dès la fin de leur période d'exclusivité soit fin 2023. Ces deux nouvelles familles de modèles sont les premiers actifs que la société développe pour construire son prochain plan stratégique, qui la propulsera au-delà des 30 ME", commente Benjamin Bruneau, Directeur financier de genOway.